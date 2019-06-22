موعد وتوقيت مباراة قطر والأرجنتين القادمة في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة| طريقة تأهل منتخب قطر

موعد وتوقيت مباراة قطر والأرجنتين القادمة، في مباريات المنتخب العنابي الأدعم في كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، هو ما سنقدمه لكم من خلال هذا الموضوع، بجانب القنوات الناقلة لمباراة قطر والأرجنتين مباشرة، وذلك في تغطية كوبا أمريكا بصفة عامة، ومباريات المنتخب القطري بصفة خاصة، حيث موعد مباراة الأرجنتين وقطر القادمة، هي مباراة حسم المصير للمنتخبين في البطولة، حيث سيدخلها كل طرف بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل الصراع والبحث على التواجد في الدور المقبل، مما يزيد من أهمية موعد مباراة قطر والأرجنتين القادمة.

موعد مباراة قطر والأرجنتين القادمة

موعد مباراة قطر والأرجنتين القادمة، أولا هي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من مباريات المجموعة الثانية، التي تعرف أيضا إجراء مباراة كولومبيا والبارغواى في نفس توقيت مباراة ألأدعم القطري والتانغو الأرجنتيني، ومن المنتظر أن تجمع مباراة الأرجنتين وقطر القادمة، الطرفين على أرضية ملعب غريميو أرينا.

توقيت مباراة قطر والأرجنتين القادمة

أما بخصوص موعد مباراة قطر والأرجنتين القادمة، سيكون يوم الأحد الموافق ل 23 يونيو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة المنتخب القطري والمنتخب الأرجنتيني الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت المغرب، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت الدوحة، ستنطلق متابعة مباراة قطر ضد الأرجنتين، في تمام الساعة العاشرة ليلا، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأرجنتين مباشرة

كما يعرف الجميع القنوات الناقلة لمباراة المنتخب القطري ضد المنتخب الأرجنتين يوم الأحد 23-6-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، حيث مجموعة قنوات بي إن سبورت الإخبارية hd، تعتبر القناة الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2019 حصريا باللغة العربية في الوطن العربي.

ترتيب مجموعة قطر في كوبا أمريكا 2019

قبل موعد مباراة قطر والأرجنتين القادمة، في مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة، كان المنتخب العنابي، تمكن من التعادل في المباراة الأولى ضد منتخب الباراغواي، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وفي المواجهة الثانية، انهزم ضد المنتخب الكولمبي، بنتيجة هدف دون رد،مما جعله يتواجد في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وفي المقابل منتخب الأرجنتين، قبل موعد مباراة قطر القادمة، انهزم في المباراة الأولى ضد المنتخب الكولمبي، بهدفين دون رد، وفي اللقاء الماضي، تعادل ضد منتخب باراجواي، بنتيجة هدف مقابل هدف، مما جعله يتواجد في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة كذلك.

ترتيب المجموعة الثانية

المنتخب عدد المباريات النقاط منتخب كولومبيا “تأهل”

مباراتين ستة نقاط بارجواي مباراتين نقطتين قطر مباراتين نقطة واحدة الأرجنتين مباراتين نقطة واحدة

طريقة تأهل منتخب قطر

موعد مباراة قطر والأرجنتين القادمة في الجولة الأخيرة يوم الأحد 23-6-2019، هي مباراة الفرصة الأخيرة للمنتخبين، حيث المنتخب الفائز في المواجهة، عليه انتظار هديه من المنتخب الكولمبي، وهي الفوز على الباراجواي، او نهاية تلك المباراة بتعادل، أما في حالة نهاية نتيجة مباراة قطر والأرجنتين بنتيجة التعادل، من الممكن تأهل المنتخب القطري في المركز الثاني.

وذلك في حالة فوز كولومبيا على باراجواي بنتيجة كبيرة، ” أكثر من هدف دون رد”، حيث سيتم اللجوء في تلك الحالة إلى فارق الأهداف، بين قطر والأرجنتين وبارجواي.

وتجدر الإشارة انه نظام كوبا أمريكا 2019، سيعرف تأهل فريقين أصحاب المراكز الثالث من المجموعات الثالثة، مما يزيد من إمكانية تأهل المنتخب القطري إلى الدور القادم.

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موعد مباراة مصر والكونغو القادمة في الجولة الثانية.

جدول مباريات اليوم.