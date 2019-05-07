موعد وتوقيت مباراة ليفربول ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

ليفربول ضد برشلونة، لديه عمل شاق في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في الأنفيلد مساء الثلاثاء.

برشلونة يتقدم بفارق ثلاثة أهداف عن لبفربول الذي خسر المباراة الماضية بثلاثة أهداف دون رد هدفين منها جاءا في الربع الأخير من المباراة بواسطة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لقد فاز برشلونة بلقب الدوري المحلي الثاني على التوالي ، بينما ينتظر فالنسيا في نهائي كأس كوبا ديل ري ،وهمهم الوحيد الآن هو إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى خزائن النادي.

كما يمكن أن يحصل فريق الريدز على الميداليات الفضية هذا الموسم ، حيث يصارع الفريق على لقب الدوري الإنجليزي مع المتصدر مان سيتي مع تبقي جولة وحيدة في الدوري الإنجليزي.

توقيت مباراة ليفربول ضد برشلونة:

ستنطلق المباراة يوم الثلاثاء 7 مايو

على تمام الساعة 19:00(بتوقيت جرينتش)21:00بتوقيت القاهرة

على ملعب الأنفيلد

قناة تلفزيونية ناقلة:بي ان سبورت 1

الحكم كونيت كاكير

تعرض محمد صلاح ، هداف ليفربول ، للإصابة في ملعب سانت جيمس بارك في نهاية الأسبوع ، على الرغم من وجود فرصة أمام المصري ليل الثلاثاء، فمن المؤكد غياب كل من روبرتو فيرمينو ونابي كيتا بسبب إصابات في الفخذ.

آدم لالانا يكمل قائمة الاعبين غير المتوفرين ليورغن كلوب ، لحسن الحظ بالنسبة للمدرب ، لم يتم تعليق أي من فريقه.

يعد جان كلير توديبو ، مدافع برشلونة ، غير مؤهل للعب في هذه المباراة، في حين أن عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في الركبة في نهاية الأسبوع.

التشكيل المتوقع ليفربول ضد برشلونة:

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون ؛ فابينيو ، ويجنالدوم ، هندرسون ؛ شكيري ، ماني ، ستراجيدج.

برشلونة تير ستيجن روبرتو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ؛ بوسكيتس ، راكيتيتش ، فيدال ؛ ميسي ، كوتينهو ، سواريز.

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حافظ فريق الريدز على الضغط على مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل النقاط الثلاث التي جمعها ضد نيوكاسل في آخر مباراة ، وظهر ديفوك أوريغي في وقت متأخر ليحقق فوزًا لا يقدر بثمن.

وكانت هذه النتيجة هي فوزهم الثامن على التوالي في المنافسة المحلية ، مع انتصارات مثيرة للإعجاب على تشيلسي وتوتنهام هوتسبر في تلك الجولات الماضية. وعاد صلاح إلى التهديف بعد أن سجل ستة أهداف في آخر ثماني مباريات. سيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لفريق ليفربول إذا استبعد بالفعل.

وإليك كيفية مشاركة الفرق في المباريات الخمس الأخيرة:

ليفربول ضد برشلونة:

سلتا فيغو 2-0 برشلونة (04/5) نيوكاسل يونايتد 2-3 ليفربول (04/5)

برشلونة 3-0 ليفربول (01/5) برشلونة 3-0 ليفربول (01/5)

برشلونة 1-0 ليفانتي (27/4) ليفربول 5-0 هدرسفيلد تاون (26/4)

الافيس 0-2 برشلونة (23/4) كارديف سيتي 0-2 ليفربول (21/4)

برشلونة 2-1 ريال سوسييداد (20