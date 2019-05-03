موعد وتوقيت مباراة ليفربول ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة

يصر يورغن كلوب على أن معنويات لاعبي ليفربول مرتفعة بعد هزيمة برشلونة 3-0 في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

هدفا ليونيل ميسي المتأخران جعلا من شبه المستحيل تأهل الريدز ، وسيتطلب ذلك أحد أعظم العروض الأوروبية على الإطلاق للوصول إلى النهائي .

ولكن قبل أن يتمكنوا من التركيز على مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء ، يعود الاهتمام إلى سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يجب أن يفوز فريق ريدز على مضيفه نيوكاسل مساء غد ليصعد الفريق إلى صدارة الدوري الإنجليزي في إنتظار مباراة قوية يوم الإثنين بين السيتي وليستر.

ستنطلق المباراة يوم السبت على تمام الساعة 20:45بتوقيت القاهرة21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2.

وقال كلوب:

“في كرة القدم إذا كنت تريد الفوز ، عليك أن تقبل أنه لا يزال بإمكانك الخسارة. لقد فعلنا بعض الأشياء الجيدة حقًا وسببنا لهم مشاكل.

شاهد أيضا:نتيجة مباراة أرسنال ضد فالنسيا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

سيغيب عن ليفربول نابي كيتا بعد اصابة لاعب خط وسط غينيا في فخذه ضد برشلونة.و سيفتقد الشهرين المقبلين.

روبرتو فيرمينو مشكوك فيه أيضًا حيث أنه لم يبدأ في مباراة منتصف الأسبوع ولم يلعب إلا كبديل متأخر.

لا يتوقع كلوب سوى أداء خطيرًا من نيوكاسل مساء غد ، بغض النظر عن فوزه بستة من مبارياته السبع الأخيرة في ملعب سانت جيمس بارك .

← إقرأ أيضاً: