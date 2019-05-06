موعد وتوقيت مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر سيتي ليستر يوم الاثنين في مباراة يحتمل أن تكون حاسمة في السباق على لقب الدوري الممتاز.

أعاد الفوز الأخير لليفربول على نيوكاسل يوم السبت فريق يورغن كلوب إلى الصدارة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مان سيتي.

يستطيع فريق بيب جوارديولا استعادة صدارة الترتيب وذلك بفوزه اليوم الاثنين ، لكنه سيواجه تحديًا صعبًا أمام فريق ليستر المتميز. حيث فاز فريق الثعالب بستة من مبارياته التسعة بقيادة برندان روجرز حتى الآن.

توقيت مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي:

ستبدأ المباراة اليوم الاثنين 6 مايو

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)21:00بتوقيت القاهرة

على ملعب استاد الاتحاد

قناة تلفزيونية ناقلة:بي ان سبورت 2

الحكم مايك دين

سيغيب عن مانشستر سيتي لاعب خط الوسط النجم كيفين دي بروين في المباراة الحاسمة التي ستجري في الاتحاد ، حيث يواصل البلجيكي تعافيه من إصابة في أوتار الركبة يبدو أنها ستبعده عن بقية الموسم.

كما أن زميله فرناندينيو لاعب خط الوسط الرئيسي هو موضع شك أيضاً في مباراة الإثنين ،من المقرر أن يغيب الظهير بنجامين مندي مرة أخرى بسبب مشكلة في الركبة قد تؤدي إلى غياب الفرنسي عن بقية الموسم.

في هذه الأثناء ، يتمتع بريندان رودجرز بتشكيلة كاملة من اللاعبين الأساسيين ، مع بقاء دانيال أمارتي الغائب الوحيد في فريق الثعالب. حيث لايزال لاعب خط الوسط يتعافى من اصابة في الكاحل.

التشكيل المتوقع مان سيتي ضد ليستر سيتي:

مانشستر سيتي إدرسون ؛ ووكر ، كومباني ، لابورت ، زينتشينكو ؛ بريناردو سيلفا، غوندوغان، سيلفا؛ سترلينغ ، أغويرو ، ساني

ليستر شمايكل. بيريرا ، إيفانز ، ماغواير ، تشيلويل ؛نديدي. غراي ، تيليمان ، ماديسون ، بارنز ؛ جيمي فاردي

فيما يلي نظرة على كيفية أداء كلا الفريقين في مبارياتهما الخمس السابقة:

مانشستر سيتي ليستر

بيرنلي 0-1 مانشستر سيتي

(28/04) ليستر 3-0 ارسنال

(28/04)

مانشستر يونايتد 0-2 مانشستر سيتي

(24/04) وست هام 2-2 ليستر

(20/04)

مانشستر سيتي 1-0 توتنهام

(20/04) ليستر 0-1 نيوكاسل

(12/04)

مانشستر سيتي 4-3 توتنهام

(17/04) هدرسفيلد 1-4 ليستر

(4/6)

كريستال بالاس 1-3 مانشستر سيتي

(14/04) ليستر 2-0 بورنموث

(30/03)

.شاهد أيضا:مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا غدا الإثنين الـ6 من مايو

ومع ذلك ، من غير المرجح أن تتراجع دفعة سيتي التي لا هوادة فيها عن سباق اللقب في هذه المرحلة المتأخرة ، وينبغي أن يكون لدى فريق غوارديولا ما يكفي للفوز في هذه المعركة على ملعب الاتحاد.