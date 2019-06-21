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موعد وتوقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019

كتب محمد يحيىفي آخر تحديث
موعد وتوقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019
توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019، يواجه المنتخب المصري اليوم منتخب زيمبابوي في أولى لقاءاته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، حيث ضمت مجموعة الفراعنة كلاً من منتخبات (مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا)، حيث يدخل المنتخب المصري المباراة الافتتاحية طمعاً في تحقيق الثلاث نقاط وتحقيق أيضاً نتيجة عريضة يظهر فيها قوته وحرصه على تحقيق البطولة المقامة على أرضة ووسط جماهيره، الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد رفع كأس البطولة في 7 مناسبات سابقة، وهو أكثر منتخب أفريقي حصل عليها.

توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم
توقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم

موعد وتوقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019

تقام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة 21-6-2019 على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS MAX HD1، كما تذاع على البث الأرضي المصري على قناة تايم سبورت الرياضية، ويدير اللقاء الحكم الدولي الكاميروني نيانت أليوم، كل تمنياتنا للمنتخب المصري بالتوفيق.

المباراة التاريخ التوقيت ملعب المباراة القنوات الناقلة حكم اللقاء
مصر x زيمبابوي 21-6-2019 10:00 مساءاً استاد القاهرة beIN SPORTS MAX HD1، قناة تايم سبورت الأرضية نيانت أليوم

يرجي ترك تعليق بتوقعكم لنتيجة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم.

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عن الكاتب

محمد يحيى

اسمي محمد يحي السيد أعمل في مجال التدوين والكتابة منذ عام 2013، عملت لدى الكثير من المواقع والمجلات الكبيرة مثل موقع نجوم مصرية، عملي الأساسي مهندس مدني، أحب السفر والقراءة والإطلاع

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