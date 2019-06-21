نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019، يواجه المنتخب المصري اليوم منتخب زيمبابوي في أولى لقاءاته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، حيث ضمت مجموعة الفراعنة كلاً من منتخبات (مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا)، حيث يدخل المنتخب المصري المباراة الافتتاحية طمعاً في تحقيق الثلاث نقاط وتحقيق أيضاً نتيجة عريضة يظهر فيها قوته وحرصه على تحقيق البطولة المقامة على أرضة ووسط جماهيره، الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد رفع كأس البطولة في 7 مناسبات سابقة، وهو أكثر منتخب أفريقي حصل عليها.

موعد وتوقيت مباراة مصر وزيمبابوي اليوم مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019

تقام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة 21-6-2019 على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS MAX HD1، كما تذاع على البث الأرضي المصري على قناة تايم سبورت الرياضية، ويدير اللقاء الحكم الدولي الكاميروني نيانت أليوم، كل تمنياتنا للمنتخب المصري بالتوفيق.

المباراة التاريخ التوقيت ملعب المباراة القنوات الناقلة حكم اللقاء مصر x زيمبابوي 21-6-2019 10:00 مساءاً استاد القاهرة beIN SPORTS MAX HD1، قناة تايم سبورت الأرضية نيانت أليوم

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