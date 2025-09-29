موعد وحكم مباراة العراق والإمارات للناشئين في قبل نهائي كأس الخليج 2025 تحت 17

يتقابل منتخب العراق للناشئين لكرة القدم مع نظيره الإماراتي مساء يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في قبل نهائي كأس الخليج للناشئين 2025، الفائز من تلك المباراة يتأهل للمباراة النهائية ليلتقي مع الفائز من مباراة قطر والسعودية.

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة العراق والإمارات للناشئين اليوم الثلاثاء، حيث يقود المباراة تحكيميًا حكم الساحة البحريني محمد راشد، حكم مساعد أول البحريني حسين محمد جعفر، مساعد ثان اليمني مصطفى عبد الغني، حكم رابع القطري عبد العزيز موسى.

العراق والإمارات للناشئين:

الجماهير العراقية في كل مكان يمكنها مشاهدة المباراة مباشرة عبر القناة العراقية الرياضية والكأس الرياضية والسعودية الرياضية، موعد لعبة العراق والإمارات للناشئين اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 8.30 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت لندن.