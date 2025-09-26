موعد ورابط حجز تذاكر مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج للناشئين 2025 الجولة الثالثة

ينتظر الجمهور الخليجي بشغف مواجهة “تحديد المركز الأول” التي تجمع بين منتخب قطر المستضيف ومنتخب الإمارات، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج للناشئين 2025.

هذه المباراة تحمل طابعاً خاصاً ومختلفاً عن باقي لقاءات الجولة، حيث يلتقي فيها المنتخبان وهما بقمة الارتياح بعد أن ضمنا العبور رسمياً إلى الدور نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة هذا اللقاء.

تأكيد التأهل إلى المربع الذهبي

اقتنص المنتخبان العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، مؤكدين جدارتهما بالتأهل المبكر:

حقق كلا المنتخبين انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية.

جمع كل منتخب 6 نقاط ليضمن صدارة ووصافة المجموعة، مما جعل مواجهتهما في الجولة الثالثة معركة لتحديد متصدر المجموعة وتفادي مواجهة محتملة مع متصدر المجموعة الأخرى في نصف النهائي.

تفاصيل الموعد والملعب وحالة التذاكر

يستضيف استاد حمد الكبير في الدوحة هذه القمة التي ستحدد ترتيب المجموعة، وإليك التفاصيل الأساسية للمباراة:

التفصيل المعلومة المباراة قطر VS الإمارات المرحلة الجولة الثالثة (3) لتحديد الصدارة التاريخ السبت الموافق 27/09/2025 توقيت الانطلاق 18:00 (السادسة مساءً) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة الملعب استاد حمد الكبير (ملعب النادي العربي) حالة التذاكر متوفرة حالياً

طريقة حجز مقعدك لمتابعة قمة الصدارة

يمكن للجماهير تأمين تذاكرها بشكل سريع عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح بوابة الحجز الرسمية للبطولة. ابحث عن مواجهة قطر ضد الإمارات في جدول المباريات. اضغط مباشرة على خيار “احجز الآن”. بعد تسجيل الدخول، اختر فئة التذكرة المناسبة وعدد المقاعد المطلوبة. اتبع الإجراءات لدفع قيمة التذاكر والحصول على تأكيد الحجز الإلكتروني.

هذه فرصة لمتابعة مباراة بجودة كروية عالية وخالية من ضغط الخروج المباشر، حيث سيلعب المنتخبان بأسلوب مفتوح لتحديد المتصدر.