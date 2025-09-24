موعد ورابط حجز تذاكر مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

بواسطة محمد مختار
تذاكر مباراة السعودية ضد إندونيسيا في الملحق الآسيوي

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة قوية أمام منتخب إندونيسيا ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، المباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، يوم الخميس 8 أكتوبر 2025، عند الساعة 20:15 بتوقيت السعودية.

هذه المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة كونها تمثل خطوة هامة للأخضر في طريق التأهل إلى المونديال، ومن المتوقع أن يشهد ملعب الجوهرة حضوراً جماهيرياً كبيراً لدعم المنتخب الوطني.

موعد المباراة

  • اليوم: الخميس 8 أكتوبر 2025.
  • المدينة: جدة – السعودية.
  • الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).
  • الوقت: 20:15 بتوقيت مكة المكرمة.

تذاكر مباراة السعودية ضد إندونيسيا في الملحق الآسيوي

خطوات حجز التذاكر

  1. ادخل إلى موقع WeBook الرسمي.
  2. سجّل الدخول بحسابك أو قم بإنشاء حساب جديد.
  3. ابحث في خانة الفعاليات عن: “مباراة السعودية ضد إندونيسيا“.
  4. اختر نوع التذكرة (عادية – فضية – ذهبية – VIP).
  5. حدد عدد المقاعد والمكان المفضل في الاستاد من الخريطة التفاعلية.
  6. انتقل إلى الدفع وأدخل بيانات البطاقة البنكية أو طرق الدفع المتاحة.
  7. بعد إتمام العملية ستصلك التذكرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني ورمز QR للدخول.

من المهم حجز التذاكر مبكراً نظراً للإقبال الكبير المتوقع من الجماهير السعودية، حيث تعد هذه المباراة واحدة من أبرز محطات الأخضر في مشوار الوصول إلى كأس العالم 2026.

محمد مختار

كاتب مقالات أهتم بالبحث والكتابة في مجالات الرياضة والفن، أهوى قراءة القصص والروايات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، وأعمل الآن في موقع كلمة.

