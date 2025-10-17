موعد وطريقة حجز تذاكر بطولة التنس كينغز سلام 6 في النهائي على أرض ANB أرينا الرياض

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء بطولة كينغز سلام 6 التي تُعد واحدة من أقوى بطولات التنس العالمية، والتي تُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفي هذا الإطار، نستعرض لكم من خلال المقال التالي كافة التفاصيل عن طريقة حجز التذاكر.

متى بدأت البطولة ومتى تختتم؟

انطلقت بطولة كينغز سلام 6 يوم 15 أكتوبر 2025 وتُختتم يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025. وتُقام في منطقة ANA ARENA (أو ANA أرينا) في مدينة الرياض.

والجدير بالذكر أن المباراة النهائية لبطولة كينغز سلام 6 سوف تُقام يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025.

ما هي طريقة حجز التذاكر؟

يمكن الحصول على التذاكر بكل سهولة من خلال الدخول إلى منصة ويبوك السعودية المسؤولة عن حجز تذاكر كافة الفعاليات الرياضية في المملكة، ومن ثم اتبع الخطوات التالية:

أولاً، اضغط على رابط حجز تذاكر بطولة التنس كينغز سلام 6.

بعد الدخول إلى الموقع، اضغط على “احجز تذاكر”.

وفيما بعد، حدد يوم السبت 18 أكتوبر.

الخطوة التالية، حدد عدد التذاكر المطلوبة، وتوجه إلى صفحة الدفع لـ تأكيد حجز تذاكر بطولة التنس كينغز سلام 6.

وإذا لم تجد التذاكر، يمكنك شرائها عن طريق منصة إعادة البيع التابعة لمنصة ويبوك. وتجدر الإشارة إلى أن التذاكر تنقسم إلى عدة فئات على النحو التالي: