موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة الإمارات والعراق في نصف نهائي كأس الخليج للناشئين 2025

تزداد الإثارة مع القمة الثانية في دور نصف نهائي كأس الخليج للناشئين 2025، والتي ستجمع بين منتخب العراق و نظيره منتخب الإمارات، تعد هذه المباراة بمواجهة قوية وحاسمة يسعى فيها كلا المنتخبين لحجز البطاقة الثانية المؤهلة للنهائي، وقد تم الإعلان عن طرح التذاكر، مما يتيح الفرصة للجماهير لمؤازرة “أسود الرافدين” و”الأبيض”، فيما يلي دليلك الشامل حول موعد اللقاء وكيفية الحصول على تذكرتك.

موعد المباراة والملعب

تقام هذه المواجهة الهامة في نصف النهائي يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

التوقيت: تبدأ المباراة في تمام الساعة 8:30 (الثامنة والنصف مساءً) بالتوقيت المحلي.

الملعب: تستضيف المباراة أرضية استاد سحيم بن حمد، الملعب الخاص بنادي قطر الرياضي.

خطوات حجز التذاكر

لضمان حضورك هذه المواجهة الحاسمة ودعم منتخبك المفضل، اتبع الخطوات التالية لحجز تذكرتك عبر الإنترنت:

الدخول للموقع: قم بزيارة منصة حجز التذاكر الرسمية للبطولة.

اختيار اللقاء: حدد خيار مواجهة “العراق ضد الإمارات” (نصف نهائي كأس الخليج للناشئين) واضغط على زر “احجز الآن”.

تحديد التفاصيل: اختر فئة المقاعد التي تفضلها وحدد العدد المطلوب من التذاكر.

ثم انتقل إلى صفحة الدفع الآمنة لتأكيد عملية الحجز.

أكمل بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك لتأمين مقعدك في الملعب وحصولك على تذكرتك الرقمية.

وتجدر الإشارة في نهاية المقال إلى أن منتخب الإمارات تأهل كثاني المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين حجز منتخب العراق مقعده في نصف النهائي بعد حصده 7 نقاط وضعته في مقدمة المجموعة الثانية.