موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

أعلن نادي الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي عن طرح تذاكر مباراته القادمة، والتي سوف تجمعه مع فريق شباب الأهلي دبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، وبهذه المناسبة، نقدم لكل عشاق الفريقين من خلال هذا المقال كل التفاصيل عن طريقة حجز تذاكر المباراة.

متى تبدأ المباراة؟

تقام مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي في بطولة النخبة يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن يُطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويُقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

ما هي طريقة حجز تذاكر اللقاء؟

يمكن الحجز من خلال الدخول إلى منصة نادي الاتحاد الرسمية لحجز التذاكر ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

أولاً: بالنقر على رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي.

بعد التوجه إلى موقع الحجز، اضغط على احجز التذاكر.

وفي الخطوة التالية، اضغط على احجز التذاكر مرة أخرى.

وبعد ذلك، قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور أو قم بإنشاء حساب جديد.

وبعد التسجيل، حدد عدد التذاكر المطلوبة والفريق الذي تُشجعه ثم اضغط التالي.

وأخيراً: توجه إلى صفحة الدفع، قم بكتابة بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك من أجل إتمام حجز تذاكر المباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي شباب الأهلي دبي يأتي في المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد نقطة واحدة، أما نادي الاتحاد فيحتل المركز الحادي عشر بدون رصيد من النقاط.