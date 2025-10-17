موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في الجولة 5 من دوري روشن 2025

تشهد الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن للمحترفين مباراة قوية سوف تجمع بين الاتفاق والهلال على ملعب إيجو، وبعد طرح التذاكر بشكل رسمي، نستعرض لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل عن طريق الحجز ومتى تقام المباراة.

متى تبدأ المباراة؟

يلتقي فريق الاتفاق السعودي مع نظيره نادي الهلال يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، وذلك في تمام الساعة الخامسة و 45 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يستضيف أحداث اللقاء ملعب إيجو بمدينة الدمام.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال السعودي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم برصيد 8 نقاط بعد خوضه أربع مباريات في المسابقة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يأتي نادي الاتفاق في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط بعد خوضه نفس العدد من المباريات.

ما هي طريقة حجز التذاكر؟

يمكن الحصول على تذاكر المباراة بسهولة من خلال الدخول إلى منصة ويبوك المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات دوري روشن، ومن ثم اتبع الخطوات التالية:

أولاً، بالنقر على رابط حجز تذاكر مباراة الاتفاق والهلال.

بعد الدخول إلى موقع الحجز، اضغط على اختيار التذاكر.

فيما بعد، حدد الفريق الذي تشجعه سواء كان الهلال أو الاتفاق.

الخطوة التالية، حدد عدد التذاكر المطلوبة وتوجه إلى صفحة الدفع لـ تأكيد حجز تذاكر المباراة من خلال إضافة بطاقة الائتمان الخاصة بك.