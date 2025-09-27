موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة الدحيل والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

أعلن نادي الدحيل القطري عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” عن طرح تذاكر مباراته القادمة، والتي سوف تجمعه مع نادي الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، وفي هذا الإطار، نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة حجز تذاكر المباراة وموعدها وكل التفاصيل.

ما هو موعد المباراة؟

تقام مباراة الدحيل ضد الأهلي السعودي على ملعب عبدالله بن خليفة بدولة قطر، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن يُطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن نادي الأهلي السعودي يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثلاث نقاط بعد أول فوز له في البطولة، بينما يأتي نادي الدحيل في المركز العاشر بدون رصيد من النقاط بعد تلقي خسارة في أولى المباريات.

ما هي طريقة حجز التذاكر؟

يمكن الحجز بسهولة من خلال المنصة التي أعلن عنها نادي الدحيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، بالنقر على رابط حجز تذاكر مباراة الدحيل والأهلي.

وبعد التوجه إلى موقع الحجز، اضغط على احجز الآن أو “Book Now”.

وبعد ذلك، قم باختيار عدد التذاكر المطلوبة والفريق الذي تُشجعه.

وفي الخطوة الأخيرة، توجه إلى صفحة الدفع من أجل إضافة بيانات كارت الدفع الإلكتروني المتاح لديك من أجل تأكيد حجز تذاكر المباراة.