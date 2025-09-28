موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة السد القطري والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

بواسطة محمد مختار
أعلن نادي السد القطري عن طرح تذاكر مباراته المرتقبة ضد نادي الشارقة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يلي نستعرض لكم موعد المباراة وطريقة حجز التذاكر لضمان حضور هذه القمة الكروية.

موعد المباراة

تقام مباراة السد القطري والشارقة الإماراتي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

حجز تذاكر مباراة السد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة

طريقة حجز تذاكر المباراة

يمكنكم حجز تذاكر المباراة إلكترونيًا بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

  • الدخول إلى منصة الحجز: قم بزيارة رابط حجز التذاكر الرسمي الذي أعلنه نادي السد على حساباته الرسمية.
  • اضغط على رابط حجز تذاكر السد والشارقة.
  • اختيار المقاعد: اضغط على خيار “احجز الآن” أو ما يقابله في المنصة، ثم اختر الفئة والمقاعد المناسبة لك في المدرجات.
  • تحديد العدد: حدد عدد التذاكر المطلوبة.
  • إتمام عملية الدفع: انتقل إلى صفحة الدفع الآمنة، وقم بإدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك لتأكيد عملية الحجز والحصول على تذكرتك.
محمد مختار

كاتب مقالات أهتم بالبحث والكتابة في مجالات الرياضة والفن، أهوى قراءة القصص والروايات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، وأعمل الآن في موقع كلمة.

