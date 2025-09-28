موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة السد القطري والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

أعلن نادي السد القطري عن طرح تذاكر مباراته المرتقبة ضد نادي الشارقة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يلي نستعرض لكم موعد المباراة وطريقة حجز التذاكر لضمان حضور هذه القمة الكروية.

موعد المباراة

تقام مباراة السد القطري والشارقة الإماراتي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

طريقة حجز تذاكر المباراة

يمكنكم حجز تذاكر المباراة إلكترونيًا بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: