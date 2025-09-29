موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة السعودية ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج للناشئين 2025

تتجه أنظار الجماهير الخليجية صوب الدوحة لمتابعة قمة نصف نهائي كأس الخليج للناشئين 2025 التي ستجمع بين منتخبي قطر والمملكة العربية السعودية، تعد هذه المواجهة الكلاسيكية اختباراً حقيقياً لطموحات المنتخبين في التأهل إلى المباراة النهائية، وقد أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم عن طرح التذاكر للجماهير عبر منصته الرسمية، إليكم كافة التفاصيل الخاصة بالموعد وكيفية حجز تذكرتك.

موعد المباراة والملعب

تقام مباراة نصف النهائي المنتظرة بين قطر والسعودية يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

التوقيت: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 (السادسة مساءً) بالتوقيت المحلي.

الملعب: تستضيف المباراة أرضية استاد حمد الكبير، الملعب الرئيسي لنادي العربي الرياضي.

خطوات حجز التذاكر

التذاكر متوفرة حالياً عبر منصة الحجز الرسمية للاتحاد القطري لكرة القدم، ولضمان مكانك في المدرجات اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة حجز تذاكر الاتحاد القطري لكرة القدم.

ابحث عن مواجهة “قطر ضظ السعودية (نصف نهائي كأس الخليج للناشئين) واضغط على زر “احجز الآن”.

بعد ذلك قم بتحديد فئة المقاعد المناسبة واختيار عدد التذاكر المطلوب حجزها.

ثم انتقل إلى صفحة الدفع الإلكتروني، وأدخل بيانات بطاقتك لتأكيد عملية الحجز واستلام التذكرة الرقمية الخاصة بك.

والجدير بالذكر أن منتخب قطر للناشئين تحت 17 سنة تأهل إلى نصف نهائي البطولة كأول مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما تأهل المنتخب السعودي كثاني المجموعة برصيد 6 نقاط.