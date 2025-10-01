موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة السعودية والإمارات في نهائي كأس الخليج للناشئين 2025

تتجه أنظار الجماهير الخليجية صوب العاصمة القطرية الدوحة، حيث تستعد لاستضافة قمة كروية مثيرة تجمع بين المنتخبين السعودي والإماراتي في نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين لعام 2025، هذه المباراة المرتقبة تأتي لتتويج مسيرة قوية قدمها المنتخبان طوال أيام البطولة، وتعد الجماهير بليلة حاسمة ومليئة بالندية على أرض الملعب.

موعد ومكان المباراة النهائية

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين “الأخضر” السعودي و”الأبيض” الإماراتي على النحو التالي:

المباراة: السعودية ضد الإمارات.

التاريخ: الجمعة 03 أكتوبر 2025.

التوقيت: تمام الساعة 18:00 مساءً، السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

الملعب: استاد حمد الكبير “ملعب نادي العربي”.

مسيرة التأهل: كيف وصل المنتخبان إلى النهائي؟

لم يكن الوصول إلى نهائي كأس الخليج سهلًا، فقد نجح كل منتخب في تجاوز عقبات صعبة في دور نصف النهائي، ليؤكدا جدارتهما بالتنافس على اللقب:

تمكن المنتخب السعودي من حسم بطاقة العبور إلى النهائي بفوز صعب ومهم على نظيره المنتخب القطري، حيث انتهت المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، ليؤكد جاهزيته لخوض التحدي الأخير.

في المقابل، حجز المنتخب الإماراتي مقعده في النهائي بعد فوزه المستحق على المنتخب العراقي بنتيجة هدف نظيف (1-0)، ليضرب موعدًا مع المنتخب السعودي في النهائي.

خطوات حجز التذاكر

للتشجيع والدعم في المدرجات، تم الإعلان عن توفر تذاكر المباراة النهائية عبر المنصة الرسمية للحجز، ويمكن للجماهير حجز مقاعدها باتباع الخطوات التالية البسيطة: