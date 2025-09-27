موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة الغرافة والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

أعلن نادي الغرافة القطري عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” عن طرح تذاكر مباراته القادمة، والتي سوف تجمعه مع نادي الشرطة العراقي في إطار منافسات الجولة 2 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، وفي ضوء ذلك، نقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية حجز تذاكر المباراة وكل التفاصيل.

ما هو موعد المباراة؟

تقام مباراة الغرافة ضد الشرطة على ستاد خليفة الدولي بدولة قطر، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن يُطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الغرافة القطري يحتل المركز التاسع في ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة دون نقاط، بينما يأتي نادي الشرطة العراقي في المركز السابع برصيد نقطة واحدة.

ما هي طريقة حجز التذاكر؟

يمكن الحصول على التذاكر بسهولة من خلال منصة الحجز التي أعلن عنها نادي الغرافة من خلال اتباع الخطوات التالية: