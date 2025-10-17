موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة النصر والفتح في دوري روشن الجولة 5

تشهد الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن للمحترفين مباراة قوية ومرتقبة سوف تجمع بين نادي النصر ونظيره الفتح على ملعب الأول بارك في الرياض، وبعد طرح التذاكر بشكل رسمي، نستعرض لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل عن طريق حجز التذاكر.

متى تقام المباراة؟

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره نادي الفتح يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيستضيف ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض أحداث اللقاء.

ويحتل فريق النصر السعودي صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة بينما يأتي نادي الفتح في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.

ما هي طريقة حجز التذاكر؟

يمكن الحصول على تذاكر المباراة بسهولة من خلال الدخول إلى منصة الأول بارك تذاكر المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات نادي النصر في دوري روشن، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: اضغط على رابط حجز تذاكر مباراة النصر والفتح.

الخطوة الثانية: بعد الدخول إلى موقع الحجز، اضغط على “احجز التذاكر” ثم سجل الدخول.

الخطوة الثالثة: حدد فئة المقعد والمدرج الذي تفضله في ملعب الأول بارك.

الخطوة الرابعة: حدد عدد التذاكر المطلوبة.

الخطوة الخامسة: توجه إلى صفحة الدفع لإتمام عملية الشراء.

الخطوة السادسة: قم بتأكيد حجز تذاكر المباراة من خلال إضافة بطاقة الائتمان الخاصة بك وإتمام عملية الدفع.