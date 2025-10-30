موعد وطريقة مشاهدة حفل تسيلم الحذاء الذهبي لـ كيليان مبابي

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، لتسلم جائزة الحذاء الذهبي عن موسم 2024-2025، وذلك خلال حفل رسمي يقام غدًا الجمعة 31 أكتوبر 2025 في قاعة الشرف بملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي.

ريال مدريد يحتفي بنجمه الذهبي مبابي

أعلن الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد في بيان رسمي تفاصيل الحفل الذي سيُقام لتكريم مبابي بعد فوزه بالجائزة المرموقة، والتي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وحقق النجم الفرنسي موسمًا استثنائيًا خلال العام الماضي، حيث أنهى الموسم برصيد 41 هدفًا في جميع المسابقات، وهو الرقم الأعلى في مسيرته الكروية حتى الآن، ما جعله يتفوق على كبار هدافي أوروبا، ليحصد الحذاء الذهبي لأول مرة في تاريخه بقميص ريال مدريد.

حفل تسليم الجائزة

من المقرر أن يُقام الحفل في قاعة الشرف بملعب سانتياجو برنابيو، التي تُعد من أبرز الأماكن الرمزية داخل النادي، وتشهد عادةً احتفالات الفريق بالألقاب الكبرى واستقبال النجوم التاريخيين.

وسيحضر الحفل عدد من كبار الشخصيات في عالم كرة القدم الإسبانية، من بينهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب تشابي ألونسو المدير الفني الحالي، وعدد من لاعبي الفريق الأول.

كما سيشهد الحفل تغطية إعلامية واسعة من كبرى القنوات والصحف العالمية، حيث يُتوقع أن يحظى مبابي باستقبال جماهيري حافل يعكس مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الحديثة.

موعد الحفل

سيبدأ الحفل في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة (1:30 بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، وسط ترقب كبير من عشاق ريال مدريد ومحبي اللاعب حول العالم.

ويُعد هذا التكريم تتويجًا لموسم مميز قدم فيه مبابي أداءً استثنائيًا، وساهم بشكل مباشر في تتويج ريال مدريد بعدة بطولات محلية وقارية، ليؤكد قيمته كنجمٍ أول في الفريق الأبيض.

بث مباشر للحفل عبر قناة ريال مدريد

أوضحت إدارة النادي أن الجماهير حول العالم يمكنهم متابعة الحدث مباشرة عبر قناة ريال مدريد الرسمية (Real Madrid TV)، التي ستقوم بنقل الحفل بالكامل، إلى جانب نشر لقطات خاصة عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.