موعد ومتابعة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام كافة تفاصيل مباراة الأرجنتين وكولومبيا في دور المجموعات في بطولة كوبا امريكا 2019 ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تفاصيل المباراة الاولى لمنتخب الأرجنتين ، ويسعى كلا الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة الأولى من أجل الوصول بعيداً في هذه البطولة ، وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور القادم ، وتنقل هذه البطولة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، وقناة الكأس اكسترا .

مجموعات كوبا أمريكيا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في إفتتاحية بطولة كأس كوبا أمريكيا ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-

مدار القمر: 7 شرق

التردد : 10762

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500

موعد قناة الأرجنتين وكولومبيا

المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين × كولومبيا 01:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة الكأس اكسترا

تردد قناة الكأس الفضائية لمتابعة مباراة الأرجنتين وكولومبيا