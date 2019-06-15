موعد ومتابعة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام كافة تفاصيل مباراة الأرجنتين وكولومبيا في دور المجموعات في بطولة كوبا امريكا 2019 ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تفاصيل المباراة الاولى لمنتخب الأرجنتين ، ويسعى كلا الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة الأولى من أجل الوصول بعيداً في هذه البطولة ، وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور القادم ، وتنقل هذه البطولة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، وقناة الكأس اكسترا .
مجموعات كوبا أمريكيا
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|البرازيل
|الأرجنتين
|تشيلي
|بيرو
|كولومبيا
|الإكوادور
|فنزويلا
|باراجواي
|اليابان
|بوليفيا
|قطر
|أوروجواي
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا
يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في إفتتاحية بطولة كأس كوبا أمريكيا ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
موعد قناة الأرجنتين وكولومبيا
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين × كولومبيا
|01:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة الكأس اكسترا
تردد قناة الكأس الفضائية لمتابعة مباراة الأرجنتين وكولومبيا
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|استقطاب
|معدل الترميز
|الكاس اكسترا
|النايل سات
|1191912149
|أفقي3/4
|27500
|الكأس اكسترا
|عرب سات
|1224511678
|عمودي5/6
|27500
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