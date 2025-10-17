موقعة مرتقبة.. موعد مباراة مولودية الجزائر وكولومب الكاميروني في ذهاب أفريقيا والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
يحل نادي مولودية الجزائر ضيفًا على فريق كولومب سبورتيف الكاميروني يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في مباراة الذهاب للدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، تُقام المباراة في مدينة ياوندي العاصمة الكاميرونية، نادي كولومب الفريق الكاميروني هو بطل الدوري الكاميروني في آخر موسمين.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر وكولومب الكاميروني ستكون منقولة على قناة كاميرونية وهي قناة CTR Sports وتردد تلك القناة على قمر يوتلسات 16A هو 10805 H 30000 2/3، نادي مولودية الجزائر تغلب في الدور التمهيدي الأول على نادي فاسل الليبيري بمجموع المباراتين 3-0.

موعد مباراة مولودية الجزائر وكولومب الكاميروني:
نادي كولومب الكاميروني تغلب في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا على دياراف السنغالي، وكانت نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 0-0 و 1-0، موعد مباراة مولودية الجزائر وكولومب الكاميروني يوم الأحد في الأوقات التالية:
الساعة 2 ظهرًا بتوقيت الكاميرون.
الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 5 مساء بتوقيت دبي.
الساعة 3 عصرًا بتوقيت فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

