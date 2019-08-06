موقع الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب يذيع مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا

رابط موقع الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب هو أهم ما يشغل تفكير الجميع الآن بعد التأكيد رسميا أن مباراة الهلال والاهلي اليوم في آسيا ستكون منقولة على تلك القناة على اليوتيوب من خلال شبكة الانترنت، هذا وقد أعلن حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خبر نقل المباراة على اليوتيوب، وأكده حساب النادي الأهلي على تويتر، مؤكدا أن قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية ستنقل تلك المباراة الهامة والمرتقبة مساء اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.

مباراة الهلال والأهلي في آسيا

يحل الهلال ضيفا على فريق الأهلي مواطنه السعودي مساء اليوم الإثنين على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ولقاء الذهاب من دور الستة عشر (ثمن النهائي) من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، الهلال تأهل إلى هذا الدور بوصفه بطل المجموعة الثالثة، بينما تأهل الأهلي السعودي إلى هذا الدور بوصفه وصيف المجموعة الرابعة، القمة السعودية الآسيوية اليوم تترقبها كل الجماهير.

القناة الناقلة فضائيا لمباراة الهلال والأهلي مباشرة اليوم هي قناة bein sports hd2 مع المعلق الرياضي سوار الذهب، كما تذيع المباراة قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، ورابط تلك القناة الرسمية هو:

https://www.youtube.com/user/AFCCHAMPIONSLEAGUE

المعلق هو فهد العتيبي، يغيب عن مباراة اليوم نجم دفاع الهلال محمد البريك بعد إصابته في التمرينات، ويستمر مدة غيابه لشهر كامل، موعد المباراة اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.40 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8.40 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5.40 مساء بتوقيت لندن.