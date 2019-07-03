موقع تذكرتي : طريقة حجز مباريات الدور السادس عشر من بطولة أمم إفريقيا 2019،ماهو الشرط الجديد لدخول الأستاد

طريقة حجز تذاكر مباريات بطولة أمم إفريقيا من موقع تذكرتي، طريقة حجز مباريات الدور السادس عشر من بطولة أمم إفريقيا، كيف أحجز مباراة مصر وجنوب إفريقيا، شرط اللجنة المنظمة الجديد من أجل دخول الأستاد،تعتبر تلك أهم التساؤلات التي يتسائلها الناس خاصة بعد التحديد جميع مباريات الدور السادس عشر ، في ذلك المقال نجيب عن كيفية حجز التذكرة ، موعد انتهاء حجز تذاكر مباريات الدور ال 16، شروط اللجنة المنظمة الجديدة من أجل دخول المباريات.

طريقة حجز تذكرة حضور مباريات أمم إفريقيا من خلال موقع تذكرتي

قم بالدخول علي موقع تذكرتي أو زر الرابط المرفق ليتم نقلك علي الموقع فورا .

قم باختيار بين حجز التذكرة أو الفان أي دي .

يتم حجز الفان أي دي في حالة إذا كانت أول مباراة لك في البطولة ، حيث أن دخول المباريات يستلزم منك الحضور بكل من التذكرة،وعند حجز الفان أي دي قم بتحديد جنسيتك ثم قم بملأ البيانات في كلا حالتين حجز التذاكرة أو الفان أي دي .

شرط اللجنة المنظمة الجديد لدخول مباريات أمم إفريقيا الدور القادم

أكد موقع تذكرتي علي ضرورة الإلتزام بالشرط الجديد من أجل التمكن من حضور المباريات ،هو ربط الفان أي دي أو بطاقة المشجع مع رقم تذكرة حضور أي من المباريات القادمة.

موعد نهاية حجز تذاكر مباراة مصر وجنوب إفريقيا وباقي مباريات الدور السادس عشر

أقر موقع تذكرتي بأن يوم 9 يوليو هو آخر ميعاد لحجز أي من مباريات الدور السادس العشر ،والتي تتضمن مباراة مصر وجنوب إفريقيا ،ويعد يوم الجمعة القادم هو آخر موعد لحجز مباراة مصر وجنوب إفريقيا والتي شهد الحجز علي تلك المباراة إقبالا كبيرا حتي الآن.