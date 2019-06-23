موقع تذكرتي لحجز تذاكر دور ال16 بكأس الأمم الأفريقية 2019|| المقامة على أرض مصر المحروسة

أصبح موقع تذكرتي من اهم المواقع المتخصصة في حجز تذاكر بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر 2019، وأصبح كل من لديه الرغبة في حضور مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019، البحث عن موقع تذكرتي الذي يسهل عملية الحجز الإلكتروني لكل مشجعي أمم أفريقيا سواء مباريات مصر أو المباريات الخاصة بالمنتخبات الأخري التي تحظى بمهارات وفنيات كروية.

موقع تذكرتي

يقوم موقع تذكرتي المخصص لحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 بالتقديم كامل الشكر لجميع الجماهير التي قامت بحجز تذاكر أمم أفريقيا عبر موقع تذكرتي الإلكتروني الذي يعمل بثلاث لغات هي الأكثر تداول داخل القارة الأفريقية هي اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية.

موقع تذكرتي

جدول مباريات أمم أفريقيا

موقع تذكرتي لحجز تذاكر دور ال 16

قام القائمين بموقع تذكرتي بتوضيح عام بأن تذاكر مباريات منتخب مصر بالدور التمهيدية الأولي (دور المجموعات) قد نفذت طبقا لأعداد وسعة إستاد القاهرة، الذي تقام عليه مباريات منتخب مصر ولكن موقع تذكرتي مفتوح الآن لحجز تذاكر دور 16 سواء من المصريين أو من غير المصريين، لجميع مشجعي المنتخبات ال 24 المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

تعرف أكثر على موقع تذكرتي

يعمل موقع تذكرتي من خلال المواقع الإلكترونية عبر شبكه الأنترنت ويؤكد أن حجز تذاكر أمم أفريقيا سوف يكون بأسبقية الحجز، وذلك لتحقيق العدالة والشفافية وأن عملية الحجز سوف تتوقف بمجرد الوصول لسعة الإستاد التي تقام عليه المباراة.