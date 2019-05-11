موقف الفرق المُنافسة على ” كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ” بعد نتائج مباريات الجولة 29 من البطولة وانتظار انطلاق الجولة 30

انتهت مباريات الجولة 29 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان ” الدوري السعودي للمحترفين ” وكانت الجولة 29 وبلا شك أكثر الجوالات سخونة واشتعالاً بين الفرق السعودية، لا لشيء إلا أنها كادت أن تكون حاسمة للبطولة ولصاح فريق النصر السعودي إذا كان لفريق الهلال منافسه الشرس أن يتعثر بالتعادل أو الهزيمة أما فريق الاتفاق .

لكن ما حدث أن أمد الحسم لبطل الدوري السعودي قد امتدت للجولة الثلاثون والأخيرة بالبطولة، وذلك بعد أن استطاع الهلال بصعوبة أن يجتاز الاتفاق بهدف دون رد، وبالقطع استطاع استطاع فريق النصر أن يحسم مباراته ضد الحزم بتفوق واضح وذلك بثلاثة أهداف دون رد ليتصدر بيها بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان، ولكن يتبقى السؤال الأهم، وهو موقف الفرق المنافسة على البطولة بعد نهاية الجولة 29 وانتظار الجولة الأخيرة 30 من البطولة .. إليكم التفاصيل بالأرقام .

رؤية تحليلية لموقف الفرق المنافسة على الدوري السعودي قبل الجولة 30

يتنافس كل من فريقي النصر والهلال على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم 2019، ولا شك أن المنافسة أصبحت بينهم جد صعبة، وذلك بعد أن أصبح الفارق بينهما نقطة واحدة، وان كان حسم مصير كل من النصر والهلال وتحديد من هو بطل الدوري السعودي للمحترفين هذا العام من بينهما، ليس في مواجهة مباشرة تجمع الفريقين بل إن الأمر بيد كل من فريقي الباطن والشباب .

حيث يلتقي كل من فريق النصر ضد فريق الباطن وبرصيده 67 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة، ثم يلتقي فريق الهلال مع فريق الشباب الصعب والذي يحتل المركز الثالث من البطولة، ويلتقي الهلال الشباب وفي رصيده 66 نقطة .

وليس أمام الهلال فرصة إلا الفوز على الشباب وتعثر فريق النصر إما بالتعادل أو الهزيمة أمام فريق الباطن، فنتيجة التعادل للهلال لن تكن كافية أبداً لحسم الموقف لصالحه، حتى ولو هُزم النصر أمام الباطن إلا في حالة واحده هي هزيمة النصر بفارق أهداف كبير قد يكون من الصعب عملياً تحقيقه .