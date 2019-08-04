موناكو يريد التعاقد مع نجم منتخب الجزائر

بغداد بو نجاح ولد 30 نوفمبر عام 1991 في مدينة وهران بالجزائر،ويعد بغداد بو نجاح لاعب كرة قدم جزائري لعب في العديد من الأندية الجزائرية والعربية وكان أخرهم فريق السيد القطري الذي يلعب فيه حاليا،يتمتع بغداد بشعبية كبيرة جدا من جماهير الجزائر والسد القطري نظرا لتسجيله الأهداف الحاسمة وتالقه في جميع المباريات مع ناديه ومنتخبه،وحقق بغداد بو نجاح العديد من الالقاب والبطولات مع السد القطري وبالهدف الحاسم حصل فريقه على بطولة كأس الأمير القطري 2016 بعد تمكنه من تسجيل هدف في النهائي.

قدم بغداد بو نجاح مستوي رائع وجيد مع منتخب الجزائر في بطولة أمم افريقيا التي أقامت في جمهورية مصر العربية،واستضافت مصر البطولة بدلا من الكاميرون وتمكنت مصر من تجهيز الملاعب في مدة قليلة لاستقبال البطولة وبالفعل تمت البطولة على أكمل وجه تحت قيادة الكابتن محمد فضل،ولكن خرجت مصر مبكرا من البطولة في دور 16 على يد منتخب جنوب افريقيا بعد الفوز على منتخب الفراعنة بهدف لاشئ ولكن لم يقدم المنتخب المصري المستوي المطلوب منه على الرغم من وجود البطولة على الاراضي المصرية،وتمكنت الجزائر من الحصول على بطولة أمم افريقيا للعام الحالي التي لعبت في مصر وقدم منتخب الجزائر مستوي عالي جدا،وفازت الجزائر على السنغال في النهائي بهدف لاشئ عن طريق بغداد بو نجاح وتمكن منتخب الصحراء من الحصول على البطولة.

ولكن بعد المستوي الرائع الذي قدمه بغداد بو نجاح تقدمت العديد من الأندية الأوروبية والعربية للتعاقد مع اللاعب،وجاءت حسب صحيفة فرانس فوتبول تقدم فريق موناكو للتعاقد مع اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح مقابل 15 مليون يورو وينتظر موناكو الرد من السد القطري.