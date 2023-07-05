نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول وعدد ميداليات الكويت في دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر والتي تستمر حتى يوم 15 يوليو الجاري، حيث نتابع معكم كل تطورات وميداليات أبطال الكويت في تلك البطولة التي تشارك فيها كل الدول العربية بأقوى أبطالها في كافة الألعاب.

الكويت في دورة الألعاب العربية 2023

تشارك دولة الكويت في ست ألعاب في دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر وتلك الألعاب هي: ألعاب القوى والمصارعة والدراجات الهوائية والشطرنج والمبارزة والريشة الطائرة والمصارعة.

النسخة الحالية من الألعاب العربية هي النسخة رقم (15) شاركت الكويت من قبل في 11 نسخة سابقة، حققت 89 ميدالية متنوعة (20 ميدالية ذهبية، 23 ميدالية فضية، 46 برونزية).

ميداليات الكويت في دورة الألعاب العربية 2023:

– يعقوب اليوحة يحقق أول ميدالية كويتية في دورة الألعاب العربية وهي فضية في سباق عدو 110 م حواجز.

– مضاوي الشمري تحقق الميدالية البرونزية في سباق 100 متر.

– مجموع ميداليات الكويت حتى الآن 2 ميدالية: 1 فضية – 1 برونزية.