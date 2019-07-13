ميركاتو الانتقالات الصيفية 2019 للأندية السعودية.. الهلال يضم جانغ هيون سو الكوري، فمن هو؟

في واحدة من أقوى صفقات ميركاتو الانتقالات الصيفية 2019 للأندية السعودية أعلن نادي الهلال عن ضم مدافع منتخب كوريا الجنوبية “جانغ هيون سو”، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير الإجابة عن السؤال الهام “من هو جانغ هيون سو لاعب الهلال الجديد”، ونقدم لكم كل المعلومات من السيرة الذاتية للاعب الهلال الكوري الجنوبي، والأندية التي لعب لها من قبل، والإنجازات والبطولات التي حققها، اللاعب الجديد انضم رسميا لمعسكر الهلال المقام بالنمسا.

من هو جانغ هيون سو لاعب الهلال الجديد، أهم صفقات ميركاتو الانتقالات الصيفية بالسعودية

جانغ هيون سو لاعب الهلال الجديد من مواليد عاصمة كوريا الجنوبية عام 1991، أي إن اللاعب يبلغ من العمر الآن 28 عام، يلعب في مركز المدافع وطوله 1.87 متر، لعب هيون سو لكل منتخبات كوريا الجنوبية السنية حتى منتخب كوريا الجنوبية الأول، حصل مع المنتخب الأولمبي الكوري عام 2014 على الميداليات الذهبية لبطولة الألعاب الآسيوية، مثل هيون سو منتخب كوريا الجنوبية الأول 58 مباراة وسجل 3 أهداف، شارك في كأس العالم 2018 بروسيا.

وبخصوص الأندية التي لعب لها جانغ هيون سو لاعب الهلال الجديد، فقد لعب لنادي طوكيو الياباني في موسم 2012-2013، ولعب من 2013 حتى 2017 لنادي جوانزو الصيني، قبل ان يعود مجددا لنادي طوكيو الياباني، والذي لعب له في الفترة الثانية 35 مباراة مسجلا أربعة أهداف.