ميرور: صلاح لن يرحل عن ليفربول رغم العروض المغرية

أكدت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح لن يرحل عن صفوف ليفربول في موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وأضافت أن يورجن كلوب متمسك جدا بالنجم المصري، وأبلغ كلوب الإدارة بضرورة عدم بيع محمد صلاح لآن الفريق سيتعرض لهزة كبيرة في حالة التفريط في اللاعب، وأكملت ميرور “هناك عروض رسمية قدمت لشراء محمد صلاح وصلت قيمة أحد تلك العروض 150 مليون يورو، وأن العروض مقدمة من ريال مدريد واليوفنتوس”.

صلاح يريد البقاء في ليفربول موسم آخر

وأكملت صحيفة ميرور حديثها، أن محمد صلاح أبلغ إدارة ليفربول أنه يريد البقاء مع الفريق لمدة موسم آخر، وأنه يريد أن يحقق بطولة الدوري مع الريدز الموسم القادم، تلك البطولة والتي غابت لفترة كبيرة عن خزائن النادي، هذا وينافس الليفر على عدة بطولات في الموسم القادم، وأول تلك البطولات كأس العالم للأندية والتي تبدأ في قطر بداية من يوم 11 ديسمبر 2019.

وحتى الآن لم ينضم النجم المصري لصفوف فريق ليفربول واستعداداته للموسم القادم، حيث أن اللاعب مازال في فترة الإجازة، بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ومن المرتقب أن يلتحق محمد صلاح بناديه مع بداية شهر أغسطس.