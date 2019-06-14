ميسي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين المشاركين فى بطولة كوبا أمريكا 2019

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف فى فريق برشلونة الإسباني قائمة أغلي اللاعبين المشاركين فى بطولة كوبا أمريكا 2019 التى تقام فى البرازيل فى الفترة من اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019، حيث بلغت القيمة التسويقية للنجم الأرجنتيني لونيل ميسي 150 مليون يورو، وقد شملت قائمة أغلى لاعبي بطولة كوبا أمريكا 2019 تواجد 7 لاعبين من منتخب البرازيل وهم فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني وقد بلغت قيمته التسويقية 90 مليون يورو.

كما ضمت قائمة أغلى اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس كوبا أمريكا 2019 أليسون حارس مرمي فريق ليفربول الإنجليزي والذى بلغت قيمته التسويقية 80 مليون يورو، وتواجد فى القائمة كل من فرمينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وأيدرسون حارس مرمي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأرثر لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني.

كما ضمت القائمة أيضاً جابرييل خيسوس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وبلغت قيمته التسويقية 70 مليون يورو، كما ضمت القائمة اللاعب ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والذي بلغت قيمته التسويقية 65 مليون يورو، كما ضمت القائمة أيضاً الأرجنتيني باولو ديبالا الذى بلغت قيمته التسويقية 85 مليون يورو، وكذلك ضمت القائمة جيمينيز لاعب منتخب أوروجواي والذي بلغت قيمته التسويقية 70 مليون يورو.

وتقام بطولة كوبا أمريكا 2019 بمشاركة 12 منتخب 10 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية، بجانب منتخبين من قارة أسيا وهما منتخب قطر ومنتخب اليابان، وتم تكوين ثلاث مجموعات كل مجموعة 4 منتخبات، وتضم المجموعة الأولي تضم البرازيل، وبوليفيا، وفنزويلا، وبيرو، بينما تضم المجموعة الثانية الأرجنتين، وكولومبيا، وبارجواى، وقطر، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات أوروجواي، والإكوادور، وتشيلي، واليابان.