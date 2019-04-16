ميسي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوربا ويصعد ببرشلونة للمربع الذهب | ترتيب الهدافين

برشلونة يتفوق علي مانشستر يونايتد في مباراة الاياب علي ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة أحرزها كل من ليونيل ميسي هدفين والبرازيلي فيليب كوتنهو هدف لتصبح النتيجة الاجمالية لمباراتي الذهاب والاياب 4/0 تصعد ببرشلونة مباشرة الي المربع الذهبي والدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وينتظر الفائز من لقاء ليفربول وبورتو في لقاء الاياب في البرتغال .

وصل ميسي للهدف رقم 10 في اطار مباريات دوري أبطال أوروبا 2019 حيث أنه كان يمتلك 8 أهداف قبل مباراة مانشستر يونايتد وأصبح علي صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن المركز الثاني ليفاندوفيسكي لاعب البايرن وبفارق 4 أهداف عن كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة علي يد الفريق المتحدي أياكس بعد الخسارة الغير متوقعة في ملعب يوفنتوس تورينو بنتيجة 2/1

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2019 .

وهكذا احتفل فريق برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالفوز والوصول الي المربع الذهبي بقدمي ميسي وكوتنهو

وبهذا يكون برشلونة متواجد بكل قوة وينافس علي جميع البطولات حيث وصل الي نهائي الكأس ويواصل صدارتة للدوري وبفارق كبير عن أقرب المنافسين واليوم يكمل الفرحة بالتاهل الغائب لنصف نهائي دوري الأبطال الغائب منذ 2015 .

ملخص مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا | 0/3 ميسي وكوتنهو

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