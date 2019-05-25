“أول لاعب فى التاريخ”.. ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبي للمرة السادسة فى تاريخه

فاز الأرجنتيني لونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية بعد انتهاء الجولة الأخيرة فى الدوري الفرنسي لتنتهى المنافسة بينه وبين أقرب منافسيه على الجائزة وهو الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية “جائزة هداف الدوريات الأوربية” هذا العام هى المرة السادسة له بعدما فاز بها موسم 2009- 2010، وموسم 2011 – 2012، وموسم 2012 -2013، وموسم 2016- 2017، وموسم 2017 – 2018، والموسم الحالي 2018 – 2019 ليكون أول لاعب فى التاريخ يفوز بالجائزة 6 مرات فى تاريخه.

وقد فاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم بعدما أحرز 36 هدف فى الدوري الإسباني ليحصل على 72 نقطة بحسب المعايير التى تمنح معامل القوة فى كل دوري من الدوريات الأوروبية، واحتل المركز الثاني فى قائمة الهدافين الفرنسي كيليان مبابي برصيد 33 هدف وحقق 66 نقطة، ثم فى المركز الثالث الإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا برصيد 26 هدف وحصل على 52 نقطة.

أما المركز الرابع فحصل لعيه اللاعب مباي دياني لاعب فريق قاسم باشا التركي برصيد 30 هدف وحصل على 45 نقطة، وجاء النجم المصري محمد صلاح فى المركز الخامس برصيد 22 هدف وحصل على 44 نقطة، وتساوي مع صلاح فى المركز الخامس وبنفس الرصيد كل من وبيرت ليفاندوفيسكي، دوفان زاباتا، بيير إيميريك أوباميانج، ساديو مانى، كرزيستوف بياتيك، ونيكولاس بيبي.