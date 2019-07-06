ميعاد مباراة منتخب مصر اليوم والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفراعنة امام جنوب افريقيا

تتابعون أهم الأخبار والتفاصيل حول ميعاد مباراة منتخب مصر اليوم ضمن منافسات ومباريات الدور الـ 16 في كأس الأمم الافريقية 2019، حيث تبدأ رسميا اليوم السبت أولي مباريات الدور السادس عشر للمنتخب المصري، وسنوافيكم بأهم التفاصيل حول اللقاء والقنوات الناقلة، والجدير بالذكر أن مباراة مصر وجنوب افريقيا تبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وسنوافيكم بتفاصيل توقيت مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم في جميع البلاد العربيه والافريقية، أيضا التسكيل المتوقع لمنتخب مصر امام جنوب افريقيا، تابعونا للمزيد.

ميعاد مباراة منتخب مصر اليوم

تم تحديد ميعاد مباراة منتخب مصر اليوم السبت السادس من يوليو لتكون في تمام الساعة:

7:00 مساء بتوقيت غرينيتش

8:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9:00 مساء بتوقيت مصر والسودان

10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

يتسائل العديد من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي وأفريقيا والمشجعين لنادي ليفربول الانجليزي هل سيلعب محمد صلاح اليوم في المباراة التي تجمع منتخب مصر وجنوب افريقيا في تمام الساعة التاسعة أم لا حيث أنه قد كان مصاب بنزلة برد جادة وقد تماثل للشفاء بالفعل، وقد ذكر إيهاب لهيطة أن محمد صلاح قد تعافى من إصابته وشارك فى المران الرئيسي للفراعنة.

تشكيل مصر امام جنوب افريقيا

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف خط الوسط محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد خط الهجوم محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم

يمكنكم متابعة القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا في مصر وجميع الدول الافريقية علي القنوات المجانية والمشفرة، حيث تقوم قناة تابم سبورت ببث مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا علي شاشاتها بالتعليق العربي، كما تقوم قناة تايم سبورت بعرض استوديو تحليلي للمباراة المرتقبة قبل المباراة بساعة واحدة.

كما يمكنكم متابعة المباراة علي شاشات قناة بين سبورت ماكس الاولي بتقنية الشاشة الفائقة، وهذا بالتعليق العربي، وتم تحديد المعلق ليكون علي محمد علي، والجدير بالذكر أن قنوات بين سبورت القطرية البنفسجية مشفرة وتحتاج إلي اشتراك لمتابعة المباريات المعروضة عليه.

معلق مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم