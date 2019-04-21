أصبحت ضربة الجزاء التي صنعها محمد صلاح وسددها جيمس ميلنر تتصدر اخبار الصحف الرياضية والمواقع، حيث يظل محمد صلاح في اهتمام المصريين والعرب، وخاصة في مباريات الدوري الانجليزي، حيث اقيمت اليوم مباراة بين نادي ليفربول وكارديف سيتي في مدينة كارديف، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2 /0 لصالح نادي ليفربول، ليحتل نادي ليفربول صدارة الدوري مؤقتاً إلى أن يلتقي بنادي مانشستر يونايتد، في يوم الأربعاء القادم، أما واقعة ضربة جزاء محمد صلاح اليوم، فكان نادي ليفربول متقدم بنتيجية 1 : صفر، حتى آخر 10 دقائق من وقت الشوط الثاني، واستلم محمد صلاح الكرة وتقدم بها الى مرمى الخصم في منطقة الجزاء، وتم إعاقة صلاح بقوة في منطقة الجزاء مرتين، وبالتالي سقط محمد صلاح على الأرض واحتسب الحكم الانجليزي ضربة جزاء لصالح نادي ليفربول.

ميلنر يسدد ضربة الجزاء

وبعد فرحة محمد صلاح أخذ الكرة وذهب ليسدد ضربة الجزاء التي تسبب بها، الى أن جاء ميلنر وأخذ منه الكرة وهو ينظر إليه، وقام ميلنر بتسديد ضربة الجزاء وأحرز الهدف الثاني، وبالتالي حزن محمد صلاح على معاملة جيمس ميلنر له، والجدير بالذكر أن ميلنر هو رقم واحد في تسديد ضربات الجزاء لنادي ليفربول وهو كابتن الفريق، ثم يليه محمد صلاح حتى انتهت المباراة بنتيجة 2 :0 وذهب فريق نادي ليفربول أمام الجماهير للاحتفال بالفوز لبضعة دقائق ولكن لم كن مع الفريق وطاقم العمل محمد صلاح إشارة منه على أنه حزين.

اسباب حزن محمد صلاح بعد منع ميلنر له من تسديد ضربة الجزاء

هناك مجموعة من الأسباب التي حزن من أجلها بعد منع ميلنر له من تسديد ضربة الجزاء ومن أبرزها ما يلي:

أن محمد صلاح هو من تسبب في احتساب ضربة الجزاء لصالح ليفربول.

نتيجة المباراة كانت 1 : 0 لصالح نادي ليفربول وبالتالي فالهدف الثاني هو التأكيد، أي ان ليفربول مطمئن الى حد ما.

محمد صلاح هو متصدر الهدافين وينافس بشراسة مع خصومه، وبالتالي فان هدف ضربة الجزاء كان سيجعل محمد صلاح في صدارة الهدافين بعدد 20 هدف.

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