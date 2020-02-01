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مُعلق تونسي..تعرف إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال الأهلي في أفريقيا وموعد الكورة

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

ننشر أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي المصري المقرر لها مساء اليوم السبت 1 فبراير 2020 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2020، كما نجيب من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج عن أسئلة الجماهير ومنها “هل تذيع تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي اليوم في السودان؟”، كما نقدم موعد المباراة بتوقيت الإمارات والسعودية وقطر، هذا ويحل الأهلي القاهري ضيفًا على السودان من أجل بطاقة التأهل عن تلك المجموعة والتي ينافسه عليها سيد البلد السوداني.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي المصري

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال والأهلي بث مباشر على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة bein sports HD1 مع المعلق الرياضي التونسي المعروف عصام الشوالي، هذا وتقام في نفس التوقيت مباراة النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي، حيث من المرتقب أن يحسم النجم الساحلي التونسي بطاقة تأهله بسهولة من خلال الفوز على بطل زيمبابوي.

بخصوص السؤال الهام “هل ستكون مباراة الهلال والاهلي منقولة على تايم سبورت الأرضية؟”، فالإجابة هي “لا”، حيث ستكون بي إن سبورت هي الناقل الحصري للمباراة، قبل مباريات الجولة الأخيرة، يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الهلال السوداني والنجم التونسي وكلا منهما لديه تسع نقاط، موعد مباراة الهلال والأهلي عند العاشرة بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان.


محمود عطا الله

    كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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