مُلخص مباراة البرازيل وقطر | اصابة نيمار وضربة جزاء ضائعة للعنابي وسيطرة السامبا على اللقاء أبرز مشاهد 90 دقيقة

بملعب البرازيل الوطني كانت البدايات الأولى للقاءٍ غير عادي بالنسبة للمنتخب القطري محدود التاريخ كروياً، هو لقاء البرازيل ضد قطر ضمن مباراة ودية تجمع الفريقين استعداد من كليهما لخوض غِمار منافسة بطولة ” كوبا أمريكا ” والتي سوف تنطلق بالبرازيل في تاريخ 14 يونيو 2019 .

اختار العنابي القطري أن تكون أولى استعداداته لتلك البطولة الغير عادية، بمواجهة المنتخب الأقوى بلا شك في تاريخ الكرة العالمية وهو منتخب البرازيل، انطلقت المباراة مع الساعات الأولى فجر الخميس بتوقيت المنطقة العربية، ونحن بدورنا سوف ننقل لكم ملخص كامل حول أهم أحداث هذا اللقاء الهام .

تفاصيل مباراة البرازيل وقطر

غلب على لقاء البرازيل وقطر اليوم التملك الكامل للمنتخب البرازيلي لمقاليد المباراة، وكان المنتخب القطري شبه عاجز على مُجاراة السامبا هجومياً، واكتفى العنابي بالدفاع المستميت أمام مرماه والذي نجح نوعاً ما في أن يتمكن بإخراج نتيجة المباراة بفوز البرازيل بهدفين فقط دون رد، في حين أنه كان من الممكن لمنتخب السامبا أن يضيف مزيداً من الأهداف ضمن دقائق المباراة التي تسيدها هجومياً .

تمكن نجم وقائد المنتحب البرازيلي ” ريتشارليسون ” من أن يفتتح أهداف اللقاء بهدف برأسية رائعة وبلا شك في مرمى قطر بالدقيقة 16 .

ثم يأتي الحدث الأبرز باللقاء والذي ربما أحزن كثيراً عشاق منتخب السامبا، وهو إصابة نجم البرازيل ومهاجمها ” نيمار ” بالدقيقة 19 .

ويأتي لاعب البرازيل ” غابرييل خيسوس ” بالدقيقة 24 من المباراة مُحرزاً الهدف الثاني للسامبا، لتنتهي المباراة بفوز مستحق بالفعل للمنتخب البرازيلي على حساب المنتخب القطري 2 إلى صفر .

ضربة الجزاء لقطر أمام البرازيل

ربما تكن ضربة الجزاء التي أُحتسبت لصالح المنتخب القطري ضد منتخب البرازيل، أبرز أحداث اللقاء المُلفتة، فقد كاد اللاعب القطري ” خوخي بوعلام ” من أن يُحرز أول هدف بتاريخ قطر بمرمى البرازيل، وذلك من ضربة الجزاء المحتسبة بالدقيقة 95 ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة في سوء حظ غريب لبوعلام .