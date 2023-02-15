نادي كاظمة يكتسح السالمية بالثلاثية في الجولة الـ 14.. إليك ملخص المباراة

أحرز نادي كاظمة فوزاً مستحقاً على غريمه في مباراة الأمس، نادي السالمية، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الكويتي الممتاز، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1، وقام بتسجيل أهداف الكاظمة كل من: ناصر الحجيري في الدقيقتين الثانية والأربعين، والخامسة والسبعين من عمر المباراة، وسجل أحمد العرسان في الدقيقة الرابعة والثمانين هدفا تعزيزياً، وفي الدقيقة التاسعة كان الهدف الوحيد للسالمية، والذي أحرزه اللاعب مبارك الفنيني.

وبدأت المباراة على ملعب استاد الصداقة والسلام أمس، في إطار الجولة الـ14 من عمر الدوري الكويتي في تمام الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش، والـ 19:15 بتوقيت السعودية.

تفاصيل وملخص المباراة

بدأ نادي كاظمة المباراة بتشكيله الأساسي، والذي ضم كلا من:

يوسف الكندري في حراسة المرمي. محمد خالد. عماد الدين عزي. ميشيل ميلاد. شريده الشريده. أبو بكر سيليابو. حمد الحربي. ناصر الفرج. أجايبي ديمبلي. أحمد عرسان. طلال القيسي.

وكانت تشكيلة السالمية تضم:

عبد الرحمن الفضلي في حراسة المرمى. فهد مرزوق. اليكس ليما. سانج بير. فهد المجعد. حمد القلاف. مبارك الفنيني. فواز عايض. جمعة سعيد. عبد الهادي خميس. كارلوس ريفاس.

الشوط الأول شهد التعادل إيجابيا

عاد نادي الكاظمة لطريق الانتصارات من جديد، بعد ما قلب الطاولة أما غريمه السالمية، حيث كان متأخراً بهدف من ركلة جزاء تسبب بها الحارس يوسف الكندري، ونجح الفنيني في التقدم بهدف في بداية المباراة لفريقه السالمية، لكن لم يهنأ السالمية بتقدمه كثيراً، وسرعان ما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة كاظمة، بعد لمسة يد على اللاعب فهد المجعد، ونجح ناصر فرج في تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الشوط الثاني والتتويج بالفوز لصالح كاظمة

وخلال الشوط الثاني، نجح كاظمة في التقدم بهدف في الدقيقة 75، وذلك بعدما أحرز الحجيري(ناصر فرج) هدفه الثاني في المباراة ولفريقه، وجاءت الدقيقة 84 لتحمل في طياتها عوامل حسم اللقاء لصالح كاظمة، وذلك بتسجيل الهدف الثالث بأقدام اللاعب أحمد عرسان بمهارته الرائعة ومرواغته البسيطة الصعبة في ذات الوقت.

الكابيتانو #ناصر_الفرج صاحب الهدفين الأول والثاني في مرمى فريق السالمية @Nasser_AlFraj pic.twitter.com/zk7Wem9sxn — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) February 14, 2023

نتائج المباراة على كلا الفريقين في ترتيب جدول الدوري

وبفوز كاظمة أمس، يكون قد تقدم إلى المركز الثالث في جدول الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين) رافعا رصيده من النقاط إلى 22 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن الفريق المتصدر (نادي الكويت)، فيما حل السالمية بالمركز الثامن في جدول الدوري، بعد ما تجمد رصيده عند النقطة الـ16.

يشار إلى أن التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، كان هو سيد المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من عمر الدوري الكويتي الممتاز على ملعب السالمية، وهذا بخلاف الموسم الماضي، والذي تبادل فيه الفريقان الفوز بنتائج مرضية للطرفين.