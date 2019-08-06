نادي مصري يعلن رغبته في الحصول على خدمات عمرو وردة

عبر نادي بيراميدزعن رغبته في ضم اللاعب المصري المحترف بين صفوف فريق نادي ” باوك سالونيكا ” اليوناني، عمرو وردة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية .

وذلك بعد ما أبدى نادي باوك سالونيكا اليوناني، رغبته في الإستغناء عن لاعب المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسبما ذكرت مصادر من داخل نادي بيراميدز، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع اللاعب لعودته للعب في الدوري المصري مرة أخرى.

كما أضاف المصدر أن نادي بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر.

وكان نادي باوك سالونيكا اليوناني، قد أصدر بيان رسمي عبر موقعه الخاص، أكد فيه رغبته في الاستغناء عن خدمات عمرو وردة لاعب المنتخب المصري، لعدة أسباب أبرزها تجاوزات للاعب وخروجه عن النص في كثير من الأحيان، وفقًا لما ورد في نص البيان عن موقع ” إن باوك ” اليوناني الخاص بالنادي ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكان عمرو وردة قد شارك مع نادي باوك في 14 مباراة، خلال الدور الأول للدوري اليوناني ، قام اللاعب خلالهم بصناعة هدفين وإحراز هدفين .

وفي سياق متصل أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني رغبته في ضم اللاعب عمرو وردة، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال هذه الفترة .

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب عمرو وردة شارك مع منتخب خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت على أرض مصر، وودع فيها المنتخب المصري البطولة ، في دور الـ16 عقب بعد خسارة مخزية أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

كما كان اللاعب عمرو وردة قد تعرض لموجة من الغضب الشديد من الرأي العام المصري ، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني ، بعد تورطه في عدة وقائع تحرش بفتيات قاموا بنشر دلائل على تحرشه بهن ، و أدى تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات توثقها إلى إشعال الأزمة ، التي انتهت بإستبعاده من المنتخب ومن ثم عودته مرة أخرى.