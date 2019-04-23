نبيل الكوكي: الهلال سيتأهل لقبل نهائي الكونفدرالية، والنجم الساحلي “كتاب مفتوح”

قال التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لنادي الهلال السوداني، أن فريق النجم الساحلي خصم عنيد، لكنه أكد على أن فريقه سيتأهل إلى قبل نهائي الكونفدرالية والفوز اليوم على بطل تونس، وأكد الكوكي أن فريق النجم الساحلي التونسي كتاب مفتوح بالنسبة له، وهو يعرف جيدا نقاط قوته وضعفه، مضيفا “على الرغم من أن الهلال يلعب خارج الديار وبعيدا عن جماهيره، إلا أن جميع أعضاء الفريق عاقدون العزم على تحقيق الفوز والتأهل”.

تصريحات نبيل الكوكي جاءت خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، ورد المدرب على بعض أسئلة الصحفيين، حيث أكد أن المرشح الأقوى للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هو نادي الترجي، بينما أكد أن أقوى المرشحين للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 هو المنتخب المصري، هذا ويلتقي الهلال السوداني مع النجم الساحلي التونسي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة السويس بمصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم في كأس الكونفدرالية الموعد

بالتوفيق لكلا الفريقين.

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