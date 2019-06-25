نتائج الجولة الأولى كاملة من كأس أمم أفريقيا 2019 وترتيب المجموعات وهداف البطولة حتى الآن

نتعرف من خلال هذا المقال على جميع نتائج الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام في جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم، وهي النسخة 32 من بطولة كأس الامم الافريقية التي يقوم بتنظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حفل افتتاح البطولة حظى بإشادة من الجميع وقدمت مظراً مشهداً حضارياً لا يقل عن المحافل الكبرى.

وشهد الحفل الذي احياه المغني الشعبي حكيم، حضور عدد كبير من الشخصيات منها رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد، ورئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، كما حضر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حفل الافتتاح وألقى كلمة أعلن من خلال عن افتتاح البطولة بشكل رسمي.

ونتعرف الآن على نتائج الجولة الأولى وترتيب المجموعات في بطولة كأس امم افريقيا 2019:

المجموعة الأولى

وهي تضم المنتخب المصري بجانب كلاً من زيمبابوي وأغندا والكونغو الديمقراطية وجاءت نتائج الجولة الأولى كالتالي:

مصر (1-0) زيمبابوي.

أوغندا (2-0) الكونغو الديمقراطية.

وترتيب المجموعة الأولى أصبح كالتالي:

المجموعة الثانية

والتي تضم كلاً من نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي وتقام لقاءات المجموعة على استاد الاسكندرية وجاءت نتائج الجولة الألى كالتالي:

نيجيريا (1-0) بوروندي.

غينيا (2-2) مدغشقر.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

المجموعة الثالثة:

والتي تضم كلاً من الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا وتقام لقاءات المجموعة على ملعب 30 يونيو بالقاهرة وجاءت نتئج الجولة الأولى في هذه المجموعة كالتالي:

الجزائر (2-0) كينيا.

السنغال (2-0) تنزانيا.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

المجموعة الرابعة:

والتي يطلق عليها مجموعة الموت حيث تضم كلاً من المغرب وساحل العاجل وجنوب أفريقيا ونامبيا وتقام منافسات المجموعة على استاد السلام وجاء نتائج الجولة لهذه المجموعة كالتالي:

المغرب(1-0) نامبيا.

ساحل العاج (1-0) جنوب أفريقيا.

وأتى ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

المجموعة الخامسة:

والتي تضم منتخب تونس ومالي وانغولا وموريتانيا وتقام منافسات هذه المجموعة في استاد السويس وجاءت النتائج كالتالي:

تونس (1-1) انغولا.

مالي (4-1) مويتانيا.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

المجموعة السادسة والأخيرة

وهي تضم غانا بجانب الكاميرون وغينيا بيساو وبنين وتقام مباريات هذه المجموعة على استاد الاسماعيلية وجاءت النتائج كالتالي:

غانا (2-2) بنين.

الكاميرون (2-0) غينيا بيساو.

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي:

هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن:

شهدت الجولة الأولى ندرة في الأهداف في أغلب المباريات وأحرز في الجولة الأولى 27 هدفاً فقط في 12 مباراة، المباراة الوحيدة التي شهدت أحراز أكبر عدد من الأهداف هي مباراة مالي ومويتانيا والتي شهدت 5 أهداف، أما هداف البطولة فأنفرد بها اللاعب ميكائيل بوتي لاعب بنين حيث أحرز هدفين في مباراة غانا.

أما حالات الطرد فلم تشهد البطولة غير حالة طرد واحدة فقط كانت للاعب غانا جون بوي في الدقيقة 54 من لقائهم مع بنين الذي انتهى بنتيجة هدفين لكل فريق.