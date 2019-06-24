نتائج امم افريقيا 2019 في دور المجموعات محدث يوميا لجميع اخبار مباريات دور المجموعات من البطولة

ننشر متابعة شاملة لجميع نتائج امم افريقيا 2019 البطولة التي تقام في الأراضي المصرية، وتعرف مشاركة أربعة وعشرون منتخبا يبحثون على المنافسة على اللقب والتتويج بالذهب الإفريقي ونيل شرف الفوز بالبطولة، خصوصا المنتخبات العربية التي تشارك بخمسة منتخبات وهي كل من المنتخب المصري البلد المنظم، بالإضافة إلى المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري والتونسي والمنتخب الموريتاني الذي يشارك للمرة الاولى في تاريخ مباريات امم افريقيا والذي يبحث على خلق إنطباع جيد عليه وتقديم مشاركة متميزة في نتائج مباريات امم افريقيا هذ الموسم والتي سوف نتابعها معكم في هذا الموضوع لجميع المباريات التي سوف تعرفها البطولة.

الجولة الأولى

هنا ننشر جميع نتائج امم افريقيا اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث تم وضع جدول المباريات بالترتيب من أجل أن يكون من السهل عليكم قرائنا الكرام متابعة جميع نتائج مباريات كاس افريقيا 2019 المقامة في الأراضي المصرية.

مصر 1 – 0 زيمبابوي جمهورية الكونغو 0- 2 اوغندا نيجيريا 1 – 0 بوروندي غينيا 2 – 2 مدغشقر المغرب 1 – 0 ناميبيا السنغال 2 – 0 تنزانيا الجزائر 2 – 0 كينيا ساحل العاج 1 – 0 جنوب افريقيا تونس 24-06-2019 انغولا موريتانيا 24-06-2019 مالي الكاميرون 25-06-2019 غينيا بيساو غانا 25-06-2019 البينين

الى حدود اليوم في نتائج امم افريقيا كانت البداية مع المنتخب المصري في مباراة الإفتتاح، والذي إستطاع تحقيق المطلوب رغم الإنتقاد الكبير لأدائه في البطولة، حيث حقق الفوز بصعوبة كبيرة على منتخب زيمبابوي بهدف مقابل صفر، وأيضا في نفس المجموعة الأولى إستطاع منتخب أوغندا من تحقيق الفوز على نظيره جمهورية الكونغو بهدفين مقابل صفر وإستطاع إعتلاء صدارة المجموعة الاولى من البطولة.

أما في المجموعة الثانية من نتائج مباريات امم افريقيا 2019، منتخب نيجيريا حقق فوزا صغيرا بهدف مقابل صفر على حساب بوروندي بهدف مقابل صفر، الأمر الذي مكنه من صدارة المجموعة هذه حاليا، وذلك نظرا لتعادل كل من مدغشقر وغينيا في المباراة الثانية عن نفس المجموعة بهدفين مقابل هدفين لكلا المنتخبين.

وفي المجموعة الثالثة تمكن المنتخب المغربي أسود الأطلس من تحقيق المطلوب أيضا بفوز صغير بهدف مقابل صفر على ناميبيا بهدف عكسي سجله المدافع الناميبي بالخطأ في مرمى بلاده، ليتمكن المغرب من صدارة المجموعة حاليا في انتظار نتيجة مباراة جنوب افريقيا وكوت ديفوار ضمن نتائج امم افريقيا اليوم الاثنين.

وفي المجموعة الرابعة يوم امس تمكن منتخب السنغال من الفوز بهدفين مقابل صفر في نتائج امم افريقيا على حساب منتخب تنزانيا، وفي نفس المجموعة أيضا إستطاع المنتخب الجزائري من تحقيق الفوز هو الأخر برصيد هدفين مقابل صفر على منتخب كينيا ويتقاسم كل من الجزائر والسنغال صدارة ترتيب المجموعة في إنتظار الجولة الثانية من أجل تحديد صاحب المركز الاول في المباراة التي سوف تجمع الفريقين مباشرة.

الجولة الثانية :

سوف يتم نشر نتائج امم افريقيا 2019 في الجولة الثانية بعد بداية المباريات في المرحلة الثانية من البطولة وذلك بتحديث مستمر فتابعووووونا على موقع كلمة دوت اورج في قسم اخبار الرياضة.

من تتوقع ان يفوز بلقب كاس امم افريقيا 2019 …. شارك معنا في التعليقات !!!!!!!!!