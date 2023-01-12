نتائج انتخابات نادي الجهراء 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

نستعرض من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات نادي الجهراء الرياضي بالكويت 2023 وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد، وذلك بعد نهاية عمليات الفرز، هذا وتُغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، وتبدأ بعدها على الفور عمليات فرز الأصوات، أُقيمت انتخابات نادي الجهراء اليوم تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

انتخابات نادي الجهراء 2023

تتنافس قائمتين للفوز بنتائج انتخابات نادي الجهراء الرياضي الكويتي 2023، القائمة الأولى هي قائمة الاتحاد، القائمة الثانية هي قائمة الجهراء، شهدت الانتخابات إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لاختيار أعضاء مجلس إدارة نادي الجهراء الجدد، وبدأ الانتخابات من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، وأكدت عدة مصادر أنه من المتوقع أن تزيد نسبة أعداد المشاركين عن 80%، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين بعد قليل.