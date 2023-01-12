نتائج انتخابات نادي النصر 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات نادي النصر 2023 وأسماء الفائزين نتائج انتخابات نادي النصر 2023 وأسماء الفائزين

أُقيمت اليوم الخميس 12 يناير 2023 انتخابات نادي النصر والتي شهدت منافسة قوية بين قوائم المرشحين للفوز بمقاعد مجلس الإدارة خلال الدورة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات نادي النصر الرياضي 2023 وأسماء الفائزين، هذا وقد شهدت الانتخابات اليوم نسبة إقبال مرتفعة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

انتخابات نادي النصر الكويتي 2023

تتنافس للفوز في نتائج انتخابات نادي النصر الرياضي الكويتي 2023 قائمتين، قائمة أبناء النادي وقائمة الجميع، بدأ الانتخابات من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، واستمرت حتى التاسعة مساء، أقيمت الانتخابات تحت إشراف الهيئة العامة للرياضية، أكدت عدة مصادر أن نسبة التصويت في انتخابات نادي النصر بلغت 85%، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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