نتائج انتخابات نادي النصر 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

أُقيمت اليوم الخميس 12 يناير 2023 انتخابات نادي النصر والتي شهدت منافسة قوية بين قوائم المرشحين للفوز بمقاعد مجلس الإدارة خلال الدورة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات نادي النصر الرياضي 2023 وأسماء الفائزين، هذا وقد شهدت الانتخابات اليوم نسبة إقبال مرتفعة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

انتخابات نادي النصر الكويتي 2023

تتنافس للفوز في نتائج انتخابات نادي النصر الرياضي الكويتي 2023 قائمتين، قائمة أبناء النادي وقائمة الجميع، بدأ الانتخابات من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، واستمرت حتى التاسعة مساء، أقيمت الانتخابات تحت إشراف الهيئة العامة للرياضية، أكدت عدة مصادر أن نسبة التصويت في انتخابات نادي النصر بلغت 85%، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين بعد قليل.