نتائج خِتام الجولة الثالثة لمباريات المجموعتين الثالثة والرابعة لكأس أمم أفريقيا ليوم الاثنين | وتحديد المُتأهلين لدور 16

اليوم أسدلت بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالقاهرة الأستار تمامًا عن الجولة الثالثة والختامية للدور الأول من مرحلة المجموعات بالبطولة وذلك لكل من منتخبات المجموعة ” ج ” والتي تضم الجزائر وتنزانيا وكينيا والسنغال، وأيضاً مباريات المجموعة القوية والشرسة ” د ” والتي تضم منتخبات كوت ديفوار والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا .

انطلقت المباريات اليوم وسط ترقب كبير من الجماهير العربية لما ستقدمه منتخبات الجزائر والمغرب في تلك الجولة الهامة من البطولة، حيث تُقام مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا عن المجموعة الرابعة، وتقام مباراة الجزائر التي ضمنت قبل حتى تلك المباراة التأهل ضد تنزانيا، بالإضافة لمباراة السنغال ضد كينيا، ومباراة كوت ديفوار ضد ناميبيا، فهيا بنا نتعرف على نتائج مباريات يوم الاثنين لبطولة كأس أمم أفريقيا .

نتائج مباريات اليوم لكأس أمم أفريقيا

أُقيمت اليوم مباراة قوية للغاية وهامة للمنتخب المغربي ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا، وجاءت المباراة والمنتخب المغربي يملك في رصيده ست نقاط، ومنتخب جنوب أفريقيا يملك ثلاث نقاط، وكان من المهم أن يتعادل أو يفوز منتخب المغرب ليضمن تمامًا التأهل عن المجموعة الرابعة بشكل منفرد بالصدارة .

وبالفعل كان لمنتخب المغرب ما أراد وفاز على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون رد، وفي نفس التوقيت تماما التقت كوت ديفوار ضد ناميبيا وتمكن الأفيال الإفوارية من اكتساح منتخب ناميبيا بنتيجة 4 أهداف لهدف، وبهذا يتأهل كل من المغرب أول وكوت ديفوار ثاني عن المجموعة الرابعة .

ثم جاءت مباريات المجموعة الثالثة بمباراة الجزائر ضد تنزانيا ونجح المنتخب الجزائري في إبهار الجميع باكتساح منتخب تنزانيا بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ليتأهل أول المجموعة عن استحقاق برصيد 9 نقاط، أما منتخب السنغال فلقد تمكن من تجاوز منتخب كينيا بثلاثة أهداف أيضاً دون رد، ليتأهل عن المجموعة الثالثة وصيفاً للجزائر .