دوري أبطال آسيا 2019.. نتائج مباريات دور 16- ثمن النهائي ومن فاز (الهلال والأهلي، الاتحاد وذوب آهن)

ننشر لكم نتائج دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، مباريات الذهاب ثم مباريات العودة، كما نتابع معكم أسماء الأندية المتأهلة لدور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، تتواجد في هذا الدور ثمن النهائي أربعة أندية من السعودية، وناديان من قطر ونادي من الإمارات، كما سنتابع معكم مباريات آسيا بالنسبة لأندية الشرق، يذكر أن أندية شرق آسيا تلتقي معا، وأندية غرب آسيا تتواجه معا، وفي النهائي يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق.

نتائج دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019- ثمن النهائي

بدأت نتائج دوري أبطال آسيا 2019 ثمن النهائي بفوز الاتحاد السعودي على ذوب آهن الإيراني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بأبوظبي في الإمارات، وفي أول أيام ثمن النهائي من بطولة آسيا لم ينجح النصر صاحب الملعب والجمهور من الفوز على الوحدة الإماراتي، لتنتهي المباراة التي أقيمت بالرياض، بالتعادل 1-1، وهو تعادل بطعم الفوز للبطل الإماراتي.