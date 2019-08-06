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دوري أبطال آسيا 2019.. نتائج مباريات دور 16- ثمن النهائي ومن فاز (الهلال والأهلي، الاتحاد وذوب آهن)

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث

ننشر لكم نتائج دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، مباريات الذهاب ثم مباريات العودة، كما نتابع معكم أسماء الأندية المتأهلة لدور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، تتواجد في هذا الدور ثمن النهائي أربعة أندية من السعودية، وناديان من قطر ونادي من الإمارات، كما سنتابع معكم مباريات آسيا بالنسبة لأندية الشرق، يذكر أن أندية شرق آسيا تلتقي معا، وأندية غرب آسيا تتواجه معا، وفي النهائي يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق.

نتائج دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019- ثمن النهائي

بدأت نتائج دوري أبطال آسيا 2019 ثمن النهائي بفوز الاتحاد السعودي على ذوب آهن الإيراني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بأبوظبي في الإمارات، وفي أول أيام ثمن النهائي من بطولة آسيا لم ينجح النصر صاحب الملعب والجمهور من الفوز على الوحدة الإماراتي، لتنتهي المباراة التي أقيمت بالرياض، بالتعادل 1-1، وهو تعادل بطعم الفوز للبطل الإماراتي.

نتائج دوري أبطال آسيا 2019 دور 16 (ثمن النهائي)
مباريات الذهاب
الاتحاد1 – 0ذوب آهن
النصر1 – 1الوحدة الإماراتي
الأهلي 2 – 3الهلال
الدحيل1 – 1السد

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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