نتائج قرعة البطولة العربية 2020.. الهلال السوداني ضد الوصل.. والمريخ يواجه الوداد

ظهرت منذ قليل، نتائج قرعة البطولة العربية للأندية 2020/2019 والتي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، وتم نقل مراسم سحب القرعة مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة، البطولة العربية بنسختها القادمة ستكون بإسم “كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال 2020″، هذا وأقيمت القرعة اليوم لدور 32، وتقام بنظام الذهاب والعودة، وخروج المغلوب، يذكر أن هناك دور تأهيلي للبطولة، يتكون من مجموعتين، يصعد من كل مجموعة فريق واحد إلى دور 32.

نتائج قرعة البطولة العربية 2020 كأس الملك محمد السادس

بطلي السودان الهلال والمريخ، تنتظرهما مواجهتين غاية في الصعوبة في دور 32 من البطولة العربية للأندية 2020، الهلال السوداني أوقعته القرعة مع الوصل الإماراتي، بينما يواجه المريخ فريق الوداد المغربي أحد أقوى الأندية العربية والأفريقية، يشارك في كأس الملك محمد السادس من مصر الإسماعيلي والاتحاد السكندري، الإسماعيلي يقابل أهلي بنغازي الليبي، والاتحاد السكندري سيقابل العربي الكويتي.

بخصوص أسماء الأندية السعودية المشاركة في البطولة العربية 2020-1441، فيشارك في البطولة الاتحاد والشباب، أوقعت القرعة نادي الاتحاد في مواجهة العهد اللبناني، بينما ينتظر الشباب أحد المتأهلين من الدور التمهيدي للبطولة، هذا وقد أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم على حسابه الرسمي بعد إجراء القرعة، ان مواعيد المباريات سيتم تحديدها قريبا.

