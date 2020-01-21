نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قارة أفريقيا: مجموعة مصر

أعلن الكاف نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 لقارة إفريقيا، وتم تحديد أسماء منتخبات مجموعة مصر وكذلك المجموعات لباقي المنتخبات العربية ومنها مجموعة الجزائر ومجموعة تونس ومجموعة المغرب ومجموعة تونس وليبيا وموريتانيا، بعد أن احتلت المنتخبات الأربعة المراكز الأولي في التصنيفات الدولة التي على إثرها تم تقسيم مستويات منتخبات القارة السمراء، وبهذا سيبدأ المنتخبات في الاستعداد لبدء الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

المنتخبات الإفريقية التي احتلت قمة المجموعات تم تحديدها وفق التصنيف الدولي لترتيب أفضل المنتخبات، وضمت مصر والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال والكاميرون، وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية، وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 10 مجموعات وفق نظام إجراء جولة المجموعات للقارة الإفريقية، وسنرفق لكم نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 .

نتائج قرعة تصفيات كأس العالم

أسفرت قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 عن شكل المجموعات على النحو المبين أدناة.

المجموعة الأولي الجزائر بوركينا فاسو جيبوتي النيجر المجموعة الثاني تونس زامبيا غينيا الاستوائية موريتانيا المجموعة الثالثة نيجيريا كاب فيردي أفريقيا الوسطى ليبريا المجموعة الرابعة الكاميرون كوت ديفوار مالوي موزمبيق المجموعة الخامسة مالي أوغندا كينيا رواندا المجموعة السادسة مصر الجابون ليبيا أنجولا المجموعة السابعة غانا جنوب إفريقيا أثيوبيا زيمبابوي المجموعة الثامنة السنغال نامبيا الكونغو توجو المجموعة التاسعة المغرب غينيا غينيا بيساو السودان المجموعة العاشرة الكونغو الديمقراطية بنين مدغشقر تنزانيا

نظام إقامة تصفيات المونديال

تقام التصفيات بنظام تأهل أول كل مجموعة، ويتم عمل قرعة بين المنتخبات العشرة المتأهلة، لتقام جولة التصفيات النهائية عن طريق مباراتي ذهاب وعودة بين كل منتخبين لتحديد المنتخبات الخمسة المتألهة بشكل نهائي لكأس العالم 2020، وستبدأ أولى جولات التصفيات في شهر أكتوبر المقبل.