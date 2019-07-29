نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 | وإعفاء مصر من التمهيدي

قرعة تصفيات كأس العالم 2022 ظهرت نتائجها بعد إجراء كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، اليوم الإثنين قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية التي تؤهل المنتخبات لخوض بطولة كأس العالم قطر 2022، في مقر «كاف» بالقاهرة.

منتخبات الدور التمهيدي المستوى الأول

وأظهرت نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 أنه سوف يشارك في الدور الأول 28 منتخبا مقسمة على مستويين ، ويضم المستوى الأول منهما على كل من:

زيمبابوي، سيراليون، موزمبيق، ناميبيا، أنجولا، غينيا بيساو، مالاوي، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إي سواتيني، ليسوتو.

منتخبات الدور التمهيدي المستوى الثاني

أما عن منتخبات الدور التمهيدي المستوى الثاني فأظهرت نتائج قرعة تصفيات كأس العالم أنه يضم كل من:

جزر القمر، بوتسوانا، بوروندي، إثيوبيا، ليبيريا، موريشيوس، جامبيا، جنوب السودان، تشاد، ساوتومي وبرينسيبي، سيشل، جيبوتي، الصومال، إريتريا.

مواجهات كأس العالم

وأسفرت القرعة عن 14 مواجهة جاءت كالتالي:

إثيوبيا × ليسوتو

الصومال × زيمبابوي

إريتريا × ناميبيا

بوروندي × تنزانيا

جيبوتي × إي سواتيني

بوتسوانا × مالاوي

جامبيا × أنجولا

ليبيريا × سيراليون

موريشيوس × موزمبيق

ساوتومي وبرينسيبي × غينيا بيساو

جنوب السودان × غينيا الاستوائية

جزر القمر × توجو

تشاد × السودان

سيشل × رواندا

ملاعب إقامة المباريات

ويتم إقامة المباريات بطريقة ونظام الذهاب والعودة من 2 سبتمبر حتى 10 من نفس الشهر وتقام المباريات لكل فريق على ملعبه أي أن المباريات تقام على ملاعب المنتخبات المذكورة.

إعفاء مصر من الدور التمهيدي

إما بالنسبة لمصر فتم إعفاؤها من المشاركة في الدور التمهيدي بتصفيات كأس العالم 2022، لما قرره كاف من تجنيب المنتخبات أصحاب المراكز الـ26 الأولى في تصنيف فيفا من خوض الدور التمهيدي للتصفيات ويشارك 28 منتخبا تم ذكرهم سابقا.

طريقة تقسيم المنتخبات

تقسم المنتخبات إلى 10 مجموعات ، 4 في كل مجموعة حسب تصنيف فيفا، ثم تصنيف المتنخبات التي في الصدارة لـ10 مجموعات، ويتم إجراء قرعة لإقامة وخوض مباراتين ذهاب وعودة لتحديد 5 منتخبات تم تأهيلهم لكأس العالم 2022.