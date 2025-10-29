نتائج قرعة دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 تسفر عن مواجهات نارية

أسدل الستار في العاصمة السعودية الرياض على مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، وذلك في أجواء مفعمة بالحماس والترقب، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات نارية تجمع بين كبار الأندية السعودية في مشوار البحث عن اللقب الأغلى في الكرة المحلية.

نتائج قرعة ربع النهائي

شهدت نتائج القرعة توزيعًا متوازنًا بين الكبار والطامحين، إذ أفرزت أربعة لقاءات مثيرة ينتظرها عشاق الكرة السعودية بشغف كبير. وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

الاتحاد 🆚 الشباب

الأهلي 🆚 القادسية

الهلال 🆚 الفتح

الخلود 🆚 الخليج

طريق محفوف بالإثارة نحو اللقب الأغلى

وتأتي هذه المواجهات بعد مرحلة دور الـ16 التي شهدت الكثير من الإثارة والندية، حيث حجزت ثمانية أندية مكانها في ربع النهائي عقب مباريات درامية مليئة بالأهداف والمفاجآت، وقد تأهل إلى هذا الدور كل من: