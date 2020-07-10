نتائج قرعة دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2020 – ربع النهائي

شهد مقر الاتحاد الأوروبي الرئيسي في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة، سحب قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، وجاءت نتائج قرعة الشامبيونز 2020 مثيرة بين قمم الكرة الأوروبية، يذكر أن هناك أربعة أندية قد تأهلت رسميًا إلى ربع نهائي أبطال أوروبا، بينما يستكمل عقد ربع النهائي في بداية أغسطس القادم، هذا ويذكر أن مباريات ربع نهائي أوروبا ستقام بنظام الدورة المجمعة بخروج المغلوب من مباراة واحدة، وسوف تقام مباريات هذا الدور في لشبونة عاصمة البرتغال.

نتائج قرعة دور 8 دوري أبطال أوروبا 2020

هذا وتُقام يومي 7 و8 أغسطس 2020 القادم مباريات العودة المتبقية من دور الستة عشر، ومن أقوى تلك المواجهات لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد، بينما يستضيف يوفنتوس نادي ليون لتعويض خسارته بهدف دون رد في فرنسا، ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي، من ضمن نتائج قرعة دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2020: الفائز من برشلونة ونابولي مع الفائز من بايرن ميونخ وتشيلسي ولقاء مرتقب في ربع النهائي بين برشلونة وبايرن ميونخ.